暗藏交棒梗？ 台南捷運「前瞻啟航」賴揆、黃偉哲同台

2018-08-11 17:18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市藍、綠、紅3線捷運規劃案正式納入中央前瞻計畫，今天在平實營區舉辦「先進台南、前瞻啟航」宣示儀式，行政院長賴清德與立委黃偉哲同台見證「歷史性一刻」，由於時值市長選舉敏感時刻，讓外界聯想暗藏「深梗」，頗有交棒意味！

賴清德也在會中強調，南市捷運建設特點，串連安平、中西及北區舊城區，也經過目前人口最多的東區及永康區，未來也將接連最具發展潛力的仁德區，包含高鐵站及沙崙智慧綠能科學城，此外，紅線將連結到高雄，「過去60年，台灣的進步發展，北台灣扮演了關鍵角色，未來1甲子，南部要扛起責任，台南與高雄必須共同合作」。

上台致詞的立委黃偉哲，也是民進黨提名市長參選人。他表示，台北在1989年鐵路地下化完工通車，而台南今年才要開始動工，幾乎慢了人家30年，而台南捷運系統也終於爭取到優先路網納入前瞻計畫軌道建設特別預算，這幾條主要關係府城與溪南地區發展，要確保執行動工之外，未來在溪北地區路線規劃也要顧及區域發展，相信之後的市府團隊會努力完成，便捷的運輸全民共享。

隨後致詞的賴清德則說，3條線只是第1階段，未來台南市的先進運輸還有第2，甚至第3階段，「市府團隊責任重大，希望全體市民支持台南市與市府團隊，讓台南進步」。

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