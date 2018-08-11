南下挺陳其邁 賴揆：橋頭科學園區啟動、高捷延伸台南

2018-08-11 17:09

〔記者蘇福男／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁今天上午在岡山舉行聯合造勢大會，行政院長賴清德與陳其邁首次仁醫合體，賴揆並當場正式宣布：橋頭科學園區正式啟動！

賴清德表示，高雄未來要扮演帶領台灣經濟的重要角色，全力支持高雄科技產業發展，他代表行政院宣布陳其邁與高雄立委們積極爭取的橋頭科學園區正式啟動，也要讓高雄捷運延伸至台南，讓南高合作，商機加倍。

這場聯合造勢大會現場湧入超過2000名支持者，包括行政院長賴清德、秘書長卓榮泰、發言人Kolas Yotaka、高雄市代理市長許立明、前高雄縣長余政憲及議員參選人共同出席，賴清德與陳其邁攜手進場，熱情民眾爭相握手、拍照，展現超高人氣。

陳其邁說，岡山地區在前市長陳菊任內，解決許多問題成為宜居城市，這些問題都是過去國民黨執政，中央補助長期短缺下，高雄市政府咬緊牙根辦到的。例如，過去岡山只要一下雨就淹水，市府投入100多億經費設置典寶溪A、B、C滯洪池，同時治理茄萣大排及梓官、彌陀排水問題，目前已不再淹水。

陳其邁指出，高雄在謝長廷、陳菊歷任市長奠下的基礎，逐漸轉型成宜居城市，他強調，未來橋頭科學園區將能串聯台南，成為全世界最有價值的半導體聚落。

岡山擁有著名的螺絲聚落，出口全球排名第三，他一定會打造螺絲扣件的品牌價值，並結合航太材料產業成為航太材料聚落，未來茄萣和台南的綠能產業園區相結合，將成為全台產值最高的綠能產業園區。

陳其邁表示，做經濟市長、招商引資是他的首要目標，日月光、國巨、亞馬遜和微軟等企業，都看好高雄是極有投資價值的城市，他呼籲當國內外都看好高雄時，我們一定要相信高雄，看見未來！

陳其邁說，他和賴清德相知相惜，兩人不但都參與過學生運動，日後也同樣成為投入政治的醫生，他稱讚賴清德是仁醫，希望能發揮仁醫精神，扶老攜幼，建構完善的長照與托育政策。

賴清德則極力推薦在地打拚的陳其邁，指目前全台市長參選人中，陳其邁的行政經歷最為豐富，曾擔任過行政院政務委員暨發言人、總統府副秘書長和高雄市代理市長，當選後一定能無縫接軌，延續執政。

賴清德強調，總統蔡英文特別重視高雄的重大建設，因此承諾鐵路地下化、捷運紅線延伸至路竹的303億元經費、捷運黃線1400多億元經費，務必加速進行、力求提前完工。

另高雄做為國際門戶，行政院已核定252億元小港機場智慧設施升級，目標在2030年達到1000萬人次容量，並編列361億預算，為高雄港打造最先進的設施；此外，行政院也已核定40億元興建海洋科技園區，編列20億元建設體感園區，期許未來台南和高雄攜手，一起為台灣經濟打拚。