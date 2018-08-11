侯友宜假日接連趕場 宣示推動全民體育

2018-08-11 14:09

〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨新北市參選人侯友宜今天利用週末假日活動行程滿檔，先到三峽區參加全民運動會，再到新店區馬公公園體育館參與「藝遊多元縱橫國際」音樂展演，為身心障礙表演者加油打氣，並前往北宜路的明聖宮參拜祈福，侯友宜說，他當市長後會推動大力全民體育，希望每個市民都有自己喜歡的運動可參加。

侯友宜上午先到三峽區明德高中，參加議員參選人王明麗號召的全民運動會，侯友宜簡單做過熱身操後，就下場與小朋友踢三對三的足球賽，對小朋友靈活刁鑽的腳法自嘆弗如，但樂見老少民眾都一起來參加運動會。

侯友宜接著前往新店參加議員劉哲彰的「遇上愛、天使心、極光震撼」音樂會，侯友宜展現親和力，與到場參加活動的支持者熱情互動，侯友宜致詞時感謝世界多元文化藝術協會長期支持音樂展演與藝術治療，尤其「極光打擊樂團」，參與成員涵蓋跨障別的身障小朋友，看到他們能夠站上舞台，內心滿滿感動。

侯友宜說，他宣布參選隔天就到新莊武聖廟參拜，宣示參選最大目的，就是要為貧苦弱勢的大眾服務，讓新北市更進步、融合與「安居樂業」。

侯友宜並前往新店的明聖宮參拜，由競選總部總幹事林鴻池、立委羅明才、議員金中玉、劉哲彰、陳儀君、議員參選人唐慧琳，新店區里長聯誼會長鄭富濃等人陪同，向神明祈福。