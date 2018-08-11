1年利息3億！婦聯會「投資有方」 銀行得找辜嚴商量

婦聯會坐擁385億元資產，行政院黨產會今年2月認定為國民黨附隨組織後，近期在婦聯會所交出的財務資料中發現，婦聯會為賺更多利息收入，會計室過去專門在搞存款拆單賺利息，甚至連中信銀副總也要親赴美齡樓，向銀行存款大戶的前主委辜嚴倬雲「溝通」。（資料照）

2018-08-11 12:24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會坐擁385億元資產，行政院黨產會今年2月認定為國民黨附隨組織後，近期在婦聯會所交出的財務資料中發現，婦聯會為賺更多利息收入，會計室過去專門在搞存款拆單賺利息，甚至連中信銀副總也要親赴美齡樓，向銀行存款大戶的前主委辜嚴倬雲「溝通」。

據調查，婦聯會名下有379億餘元存款，目前拆成16筆各存在中國信託銀行、台灣銀行、國史館郵局、土地銀行等金融機構，最大一筆303億1291萬元定期存款，放在土地銀行和平分行。

此外，婦聯會在國史館郵局的存簿儲金存款，目前有16萬2771元，中信銀城中分行的定期存款53億3061萬元，中信銀敦南分行定存15億787萬元，台灣銀行館前分行定存2億3249萬元等。

黨產會委員表示，婦聯會每年單是利息收入3億多元，10幾年來投資股票清一色只買台泥，現擁有1370餘萬股台泥股票，市值約5.7億元。從過往財務資料顯示，婦聯會在蔣宋美齡遠居海外紐約後，擅長將大筆定存拆小單，以「錢滾錢」方式，賺取更多利息收入。

委員指出，當蔣宋美齡人在美國，前主委辜嚴倬雲在婦聯會內掌權後，當年靠龐大勞軍捐收入的婦聯會，「存款大戶」手握與銀行協商能力，中國信託銀行當年想要調降利率，銀行副總還得親自去婦聯會找辜嚴商談。

委員透露，從婦聯會的電磁紀錄來看，以前為了賺更多利息收入，派會計室員工專門在搞定存到期拆單，將上億元拆成幾百萬元一張單，各自分別存款，幾乎都在做這些「財務投資」。