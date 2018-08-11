研發替代役男跳樓 監委調查排除職場霸凌

2018-08-11 12:18

〔記者鍾麗華／台北報導〕今年3月初在桃園科技公司服研發替代役的役男跳樓身亡，監委王幼玲、張武修、蔡崇義調查，雖排除職場霸凌，但該役男曾反應無法掌握學習進度及要領，監察院要求役政署應加強對役男心理輔導諮商及申請釋出轉調至其他用人單位機制，避免憾事再度發生。

要求役政署應協助役男適應公司制度

王幼玲指出，經過調查，該名役男在職場學習進度符合標準，但他曾反應無法掌握學習進度及要領，役政署現行研發替代役男管理考核及獎懲作業，未能及時瞭解初至用人單位報到役男服役狀況，適時協助解決職場適應等問題，要求內政部督促所屬確實檢討改進。

王幼玲表示，研發替代役男必須在申請單位綁約3年，是否適應公司文化及管理，成為役男極大壓力。役政署應協助研發替代役男適應所屬公司管理制度，特別是採取師徒制培訓方式的用人單位，應該提升職場教練的培訓及訓練技巧，同時給予減輕工作份量等支持。對役男服務用人單位的訓練管理機制需要深入瞭解，即時發覺役男問題及需求，協助役男順利職場接軌，以符合研發替代役銜接就業宗旨。

調查報告另指出，內政部允應加強與相關主管機關，包括經濟部、國發會、教育部、原能會、科技部、農委會、衛福部等，研商更精進評鑑基準，落實評核績優、違規等用人單位，列冊供役男參酌，以維護役男權益。

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