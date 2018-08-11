國民黨票選吉祥物「虧雞」夯 設計師：本來沒這麼ㄎㄧㄤ

吳婧萍認為，雞很可愛，但若只有一隻雞又略顯單調，便畫出一個穿著雞裝的人盡情跳舞的模樣，「看起來比較嗨」。（國民黨提供）

2018-08-11 12:24

〔即時新聞／綜合報導〕為吸引年輕人支持，國民黨青年部特別主辦「狂5夏祭國民黨吉祥物設計比賽」，十強作品中，有一隻「雞」因太獵奇引發話題。這隻「雞」的插畫設計師吳婧萍則說，剛開始畫時沒有想太多，更透露首版的「雞」沒有像現在「那麼ㄎㄧㄤ」。

根據《新頭殼》報導，準大學生吳婧萍表示，當初開始設計吉祥物時，沒有想太多，自己平時喜歡畫一些搞笑的東西。當時覺得雞很可愛，但若只有一隻雞，又會略顯單調，便發揮創意，畫出一個穿著雞裝的人盡情跳舞的模樣，「看起來比較嗨」。

吳婧萍指出，設計理念中雞象徵有朝氣，為了看起來更逗趣、接近年輕化，所以決定讓人穿著雞的服裝，充滿精力的奔跑著，也象徵著國民黨帶著台灣不斷向前邁進。她進一步解釋，黨徽貼在大腿位置而非屁股，部分網友發現雞的腋下「放很開」，也是她過往習慣的畫風。

吳婧萍說，一開始考量是國民黨舉辦的比賽，原本要畫得比較正式一點，「一開始創作的雞，沒有像最終完成品那麼ㄎㄧㄤ」，不過最後仍決定維持自己詼諧的插畫風格，沒想到會獲得這麼熱烈的反應。