顧全大局！民進黨南投縣竹山鎮長選舉 張志銘宣布退選

民進黨中央黨部秘書長洪耀福（中），召開記者會，宣布竹山鎮長選舉整合成功，縣議員張志銘（左）顧全大局宣布退選。（記者佟振國攝）

2018-08-11 10:31

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣竹山鎮長選舉，民進黨提名現任鎮長黃丹怡爭取連任，但準備多時的同黨縣議員張志銘堅持參選，形成分裂狀態，經黨中央多次協調終於整合成功，今由秘書長洪耀福召開「竹山團結，改變南投」記者會，感謝張志銘顧全大局退出竹山鎮長選舉，並全力輔選黨內縣長參選人洪國浩，肯定張的放下就是前進，團結就是勝利。

洪耀福表示，張志銘從擔任高雄市黨部主委，到南投縣議員，長期對黨付出有目共睹，這次他能以最大的肚量、氣度，顧全大局退出鎮長選舉，民進黨目前最需要的就是團結，竹山鎮長選舉能夠整合，就是南投邁向勝利的開始。

面對退選的艱難抉擇，張志銘說明時一度哽咽，洪耀福也不斷拍著張的肩膀，為他加油打氣，感謝他的成全。民進黨縣長參選人洪國浩表示，張志銘議員退選後，將轉任縣長競選總部發言人，或是其他重要幹部，繼續發揮他的長才，為年底縣長及其他公職選舉爭取最後勝利。

針對縣長選舉民調綠營落後，現任國民黨縣長林明溱又勤走基層，連地方排水溝工程都親自前往視察，號稱是行動縣長，藍、綠4年前對決，民進黨李文忠僅以5000票小輸，民進黨這次能否翻轉南投，洪耀福表示，相信在南投民進黨公職團結一致之下，洪國浩的能力操守能力受肯定，也集合湯火聖、李文忠、林耘生等人的優點，目前民調是動態的狀況，持續追蹤，啟動輔選機器之後，相信會愈來愈好。