處理東奧正名公投檢舉信 中華奧會遭質疑犯「技術性錯誤」

中華奧會遭質疑處理東奧正名公投檢舉信時犯「技術性錯誤」。圖為東亞青運賽事。（資料照，台中市自行車委員會提供））

2018-08-11 09:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國以台灣推動「東奧正名公投」為由，拔走我東亞青運主辦權，監委張武修在6月底已針對我國奧運代表團名稱申請自動調查，也一併調查東亞青運與東奧正名公投檢舉案。據了解，監察院日前已約詢中華奧會與體育署人員，認為其在回覆國際奧會關於東奧正名公投時未加以辯駁，也沒清楚說明政府立場。

中華奧會前國際組組長姚元潮在4月寫信向國際奧會「告洋狀」，檢舉台灣正在發起「東奧正名公投」連署一事，直指公投發起人、總統府國策顧問紀政推動台獨，藉東奧正名來偽裝，將引起台海危機。他建議國際奧會，透過中華奧會給台灣當局警告，以防止這件事情發生。

知情人士說，國際奧會寫信詢問中華奧會秘書長沈依婷這封檢舉信真實性與檢舉人的身份，沈依婷雖在回覆前，與中華奧會副理事長蔡賜爵一起到體育署拜會副署長林哲宏，共同研商，不過，在電話回覆國際奧會時，中華奧會卻沒有堅定辯駁，才導致後續一連串的風波。

他也認為，中華奧會與體育署沒有就此告知外交部，結合外交部門共商對策，也沒有向國際奧會強烈澄清這封檢舉信內容錯誤，況且姚元潮年事已高、自中華奧會退休超過20年，不適合寫這封信。中華奧會未向國際奧會適時說明、澄清，犯了很多「技術性錯誤」，致使國際奧會後續召開執委會，並於5月4日發函中華奧會表明立場。

這名人士強調，雖然「國民體育法」去年修法，但中華奧會與政府的關係並未清楚規範，也沒有落實施行細則，「中華奧會若不好好幫政府的忙、耍大牌怎麼辦？」從這次東奧正名的檢舉信就可看出。