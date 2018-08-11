盧秀燕市場拜票 攤商贈龍鬚菜請吃「龍眼」

2018-08-11 07:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕至大里仁化黃昏市場拜票，受到民眾歡迎，有攤商送她粽子及青草養肝茶，更有攤商送龍鬚菜及盧秀燕吃「龍眼」，相當巧思的為盧秀燕加油。

盧秀燕10日傍晚在市議員林碧秀、蘇柏興服務處及當地數位里長陪同下前往大里仁化黃昏市場拜票，看到每一個攤販及每一位消費者，都一一握手，受到民眾的歡迎，有人還喊市長當選。

盧秀燕表示，從3月開始到8月份，連續5個月民調領先，感謝鄉親支持，但民調只是參考，她會更認真。

她表示，民調會連續領先，跟競選總部選舉策略有關，首先，因為國民黨是在野黨，沒有任何資源，媒體又遭封鎖，一開始便決定，在空戰行不通的情況下，便改打陸戰，已舉行過500場大大小小政見發表會或者見面會，發生一定的效果，因此民調略為領先。

其次，她表示，競選團隊打選戰是有步驟，前幾個月是宮廟之行，政見發表會、見面會透過宮廟來進行，效果非常好，而這個月開始採取掃街、掃市，就是早市、午市及晚市，透過面對面的方式。

盧秀燕表示，前天去大雅的市場，昨天到大里仁化市場，之後去大甲的市場，這個月重心放在三市，要直接面對面，跟鄉親請託，

盧秀燕強調，雖民調持續領先，但她不會掉以輕心，還有100多天，她會更加認真，贏得勝選。

在拜票的過程中除了有攤商送上粽子與青草養肝茶慰勞盧秀燕，更有攤商熱情送上「龍鬚菜」，或是請盧秀燕吃「龍眼」，其中的含意，大家盡在不言中，都祝福她當選。