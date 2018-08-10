侯友宜二度同框「館長」 直播暢談運動與治安

國民黨新北市長參選人侯友宜今天與館長陳之漢進行網路直播，暢談運動及治安議題。（侯友宜競選辦公室提供）

2018-08-10 22:25

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天（10日）晚間與「館長」陳之漢進行網路直播，針對新北市如何培養與照顧運動員、運動預算使用及治安問題交換意見。侯友宜稱讚館長「講話很直接、是非很清楚」，尤其體恤軍警基層，曾捐獻器材和教導訓練，對治安問題相當關心，非常正派。

直播一開始，館長首先對於台灣優秀的運動員沒得到照顧，以及運動相關協會掌握大部分預算，卻未資助運動選手等，向侯友宜提問。

侯友宜說，運動選手有無得獎都要被照顧，政府要協助他們找到可發揮專長、指導後輩的工作，例如可以到學校社團擔任教練，這部分政府要做更多。此外，相關協會在預算上要公開透明，像是開直播告訴會員會議結論，並強調「經費用在選手上才是對的」。

接著侯友宜和館長談到流浪動物和治安問題，並討論近期內湖擄童案，由於嫌犯未被羈押，導致人心惶惶。侯友宜說，治安問題是市民最關心的，有些連續犯罪者已產生癖好，甚至學習仿效，針對這種罪犯，法律應該從被害者、弱勢和婦孺的角度多思考，也應祭出預防性措施，讓社會大眾安心。

直播尾段，館長再度澄清他不是國民黨，遇到不合理的事情，「兩黨都罵」，也歡迎蘇貞昌上他的直播，侯友宜說贊同。

侯友宜說，上次和館長直播是談電競，也謝謝館長的支持，讓新北代表隊得到冠軍。