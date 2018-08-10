民進黨金門縣議員初選全民調 「網紅」蔡建偉出線

2018-08-10 22:15

〔記者吳正庭／金門報導〕民進黨金門縣黨部首度辦理金門縣議員民調初選結果今天出爐，由金門「網紅」打開知名度的蔡建偉，以不到2％差距小勝金門縣醫師公會總幹事許仲雄，將代表民進黨角逐金門第一選區縣議員。

民進黨縣黨部主委吳增允說，將全力輔選依循黨內民主機制出線的蔡建偉，讓有想法、有行動力的年輕人，有機會進入體制內為鄉親發聲及服務。

縣黨部委託趨勢民調公司辦理第一選區（金城鎮、金寧鄉、烏坵鄉）議員初選民調， 共計訪問622分有效樣本；趨勢公司總監關智宇今天專程從台灣跨海金門開封民調資料，結果蔡建偉以11.8331％小勝許仲雄的10.0173％。

主委吳增允立即召開縣執委會，確認無誤後報黨中央核備完成提名程序。

42歲的蔡建偉是縣黨部連任4屆執行委員，長期參與黨務，平日身為營造公司負責人，常透過網路表達時事看法，尤其關心網民不平之鳴，甚至主動代尋縣政窗口，堪稱金門「網紅」。

蔡建偉說，當初加入網路平台，就只是抱著搞笑、輕鬆的心情，從沒想到和從政有關；現在通過民進黨初選，未來在網上下筆、回文會更為謹慎。

吳增允說，這次是縣黨部議員初選首次採用全民調決定提名人選，過程順利，兩名參選人也展現充分的風度，不管結果由誰勝出，都已締造了新的民主里程碑。

吳增允說，距離年底投票僅剩100多天，接下來全黨上下、目標一致，將全力輔選蔡建偉進入議會。

金門現任唯一民進黨縣議員陳滄江，被視為角逐縣長寶座熱門人選，他至今仍未表態，僅重申會聽取各方意見，再做定奪。