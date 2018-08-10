高思博高喊「起義」 黨產委員：先關心黨營農場軍事奴工吧

國民黨台南市長參選人高思博今日「阿博帶隊、台南起義＠台南」來到過去黨營事業中，土地面積最大的竹子門農場所在地的白河區。（記者陳鈺馥翻攝）

2018-08-10 20:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨以「轉帳撥用」取得國產變賣，被黨產會追徵8.6億元拒繳，最大宗的台南白河「竹子門農場」土地轉賣案，追徵價金仍未處理完畢，近日高喊「台南起義」的國民黨台南市長參選人高思博，今天卻現身白河大啖蓮子，宣稱要抵抗低價越南蓮子；對此，黨產會委員表示，國民黨在白河的土地取自國家，農場人力用政治奴隸，賺的錢歸黨所有，卻在這塊土地高喊起義，「這是什麼邏輯？」

黨產會調查，在1987年間被國民黨大量移轉第三人的白河竹子門農場，移轉面積高達122.36公頃，移轉當期公告現值約2600多萬元，已在去年被黨產會追徵在案，包含在8.6億元欠款中。

黨產會查出，位於台南市白河區崎內里的竹子門農場，在日治時期稱為「金子農場」，二戰後土地總登記為國有，在戒嚴時期以「轉帳撥用」為登記原因變成黨產，由國民黨台灣省委員會取得，占地面積高達122.42公頃。

黨產會委員說，列入機密的台灣省黨務報告提及，「全場面積128甲…並委丁廉同志為場長，進行開墾造林，另設技術員1人，場工3人，不敷之人力，則洽請國防部調用軍事犯服監外勞役。」

委員形容，竹子門農場是台灣省黨部經營的黨營事業，100多公頃大的土地，場長加員工才5人，國民黨當年究竟動員多少軍事犯，壓榨免費勞力替幫黨賺錢，連這種二戰時期，納粹用奴工的情節，沒想到也發生在1950年代的黨營事業上頭。

委員說，他注意到有政黨候選人在白河高喊「起義」，並關心農業發展，希望別忘了關心竹子門黨營農場，希望他若順利當選，能夠運用市府力量，結合當地耆老口述，協助黨產會共同徹查本案。到底當年有多少軍事犯被國民黨強迫勞動？這個發生在竹子門農場的黨營農業之謎，希望有解密的一天！