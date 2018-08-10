促轉會駁「趕業績」 籲國民黨坦然通報二二八檔案

2018-08-10 19:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促進轉型正義委員會週三發文要求國民黨一個月內通報黨史資料，國民黨文傳會今天反批，黨產會週二才認定救國團附隨組織，促轉會緊接著就在週三發文「趕業績」；對此，促轉會表示，這是法定任務，非趕業績，國民黨應坦然、完整通報省黨部的二二八檔案、未公開機密檔案。

促轉會說，已於8月8日發函，請相關政黨依通報格式，於收文後一個月內，函覆通報清冊。另外，媒體也曾披露，國民黨預定在7月將黨史館資料移至政治大學存放，各界也十分關心相關進展。

促轉會指出，政治檔案的審定與應用開放工作，是促轉會的法定任務，促轉會依既有時程進行，並非「趕業績」。

促轉會強調，國民黨對於黨史早有整理，檔案清查並非從零開始，所以「不存在一個月內，整理47年檔案之情事」。

促轉會提及，黨史館網站針對已開放資料即有十八種分類，網頁上早依分類載有資料簡目與數量；過去黨史館也結合過台大、政大、史丹佛等學術資源將部分資料數位化。

促轉會建議，國民黨的通報工作可在此基礎進行，透過國民黨已建置的資料庫，搜尋整理出產生時間、條件符合的檔案。

促轉會提醒，國民黨除了既有網站資料篩選整理，更重要的是，未在黨史館網站揭露的政治檔案，也應詳實通報。

促轉會舉例，在國民黨省黨部資料中，尚藏有與二二八事件相關者，這部分未見諸黨史館網站，或上揭各校黨史資料庫，「二二八事件是國人關心的重大歷史案件，但國民黨卻遲未公開，籲請國民黨應坦然、完整通報省黨部檔案，與其他尚未公開的機密檔案，以回應國人期待。」

促轉會說明，促轉會發函後，曾致電黨史館人員，詢問通報作業是否有需協助之處，對方回應若有需要會再聯繫，如今透過媒體述及困難，實為不解。

促轉會重申，政治檔案徵集工作不會停歇，歡迎國民黨主動來電、接洽，本會樂於提供必要協助，也會持續關切各黨通報進度，以還原歷史真相。