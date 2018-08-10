疫苗數據爆造假侯友宜有責？ 侯辦：市府沒護短

2018-08-10 17:27

〔記者賴筱桐／新北報導〕監察院調查全國流感疫苗施打情形，發現新北市三重區衛生所至少有1萬多劑被銷毀，自2015年起已有疫苗數據造假，監察院今天通過糾正新北市政府、三重衛生所和衛福部疾病管制署。時任新北市副市長的國民黨新北市長參選人侯友宜，因督導相關業務，遭質疑應負連帶責任，侯友宜競選辦公室則為市府辯護，強調衛生局沒有護短。

監察院今天召開記者會公布流感疫苗施打調查報告，媒體詢問，侯友宜當初在新北市副市長任內督導衛生相關業務，是否有連帶責任？監委張武修說，「所有責任都給衛生局長扛，這是太強烈一點，上層督導公共衛生業務的侯副市長責任可能要去請問他。」

侯友宜競選辦公室發言人賴冠群說，新北市衛生局沒有護短，在接獲內部舉發後，將主管人員調離現職並移送檢調，這是一個全國應該記取的教訓，在600萬劑疫苗中，高達31萬劑查無施打名冊，中央查核機制明顯失靈，期待監院調查新北市外，疾管署也能補強中央的查核機制。

衛生局長林奇宏說，去年中央分配給新北市的80萬劑疫苗，其中有1萬5000劑沒有登錄，今年1月底市府接獲內部舉發後，展開行政調查，清查流感疫苗數量，調查結果顯示為三重區衛生所職員的個人行為，隨即陪同當事人自首，並將事證移送檢調。此外，衛生局駐外設站施打，通常有0.01％毀損率，換算去年約100多支疫苗因無法使用而銷毀。