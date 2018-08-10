楊文科、謝文進合體 曾永權：請大力支持黨提名的許明財

2018-08-10 16:48

〔記者王駿杰／新竹報導〕國民黨中央副主席兼秘書長曾永權今天下午出席新竹市輔選督導會報，為市長參選人許明財造勢；對於國民黨新竹縣長參選人楊文科9日與新竹市議會議長、無黨籍市長參選人謝文進跨黨派合體，提出縣市合作跨域治理的構想，而非與許明財連線，曾永權並未正面回應，只不斷希望鄉親大力支持獲黨提名的許明財。

曾永權說，新竹縣市議會日前座談垃圾處理、飲水等各項民生議題，之後中央委員會組織發展委員會有接到報告，講述新竹縣市之間的建設問題。市黨部今天辦理的輔選督導會報，就是要給年底大選獲提名的市長、議員、里長參選人加油打氣，許明財有國際觀，也有豐富的市政經驗，更是獲黨提名的市長參選人，希望大家全力支持他。

楊文科與謝文進跨黨派合體，許明財受訪時低調不願回應，但團隊仍發出聲明稿，「選前就談縣市共治，只是選舉議題跟話術，毫無意義」。

許明財團隊聲明稿指出，楊文科和其他非黨籍參選人大談縣市共治，對他所造成的傷害，基於同志、老友的交情，他可以不計較。但對他熱愛的國民黨造成傷害，他一定要嚴重譴責。

許明財認為，新竹縣市的問題，就是水源和兩地交界的交通問題。為了民眾的健康，他當選後一定會列為首要之務，全力協商解決。