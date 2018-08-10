消防人員危險加給 北市：公文已送中央明年應可常態化

2018-08-10 17:37

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市議員林國成今於議會質詢時指出，北市消防人力嚴重不足、工作風險又高，但消防局危險加給卻是連年「試辦」、未能常態化，與警察的加給、津貼補助不同，認為十分不合理。對此，消防局長吳俊鴻表示，危險加給常態化公文現已送中央，明年應確定能常態化。

林國成指出，警察局、消防局與義消在執行勤務時，常常面臨危險勤務，但警察局已要將危險加給常態化，但消防人員的危險加給在2015年到2016年做第一期試辦，2017年到今年底止進行第二期試辦，已經連續「試辦」第四年。

林國成進一步調閱資料發現，2013年至2017年全國消防人員因公傷亡人數有449人、死亡人數有22人，其中北市消防人員因公傷亡就有196人、1人死亡，佔全國傷亡人數44％，要求市府盡速將危險加給常態化。

吳俊鴻說明，今年3月已將「試辦」結果送內政部，中央也來函北市詢問意見，北市也有積極函覆中央，判明年即可確定能常態化。

北市議員黃珊珊也進一步指出，警、消明明一體，但執行勤務津貼卻不同，警察在執行陳抗業務時，便當費自80元提升至100元，但消防人員僅有80元、硬生生少了一顆滷蛋，要求市府自訂加給條件，讓警消便當可以齊一。

吳俊鴻則當場允諾，將會積極協調處理。