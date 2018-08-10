青天白日、五星旗齊上看板 選將：誠實面對世界趨勢

2018-08-10 17:13

〔記者林宜樟／嘉義報導〕中華民國國旗與中國五星旗齊上競選看板！表態將參選嘉義縣第四選區縣議員參選人黃奕瑄，日前掛上競選看板，由於看板上將中華民國國旗與中國五星旗並列，路過民眾看到覺得嚇到「是哪一國的選舉？」本身為國民黨籍，將以無黨參選的黃奕瑄說，要誠實面對世界趨勢，台灣與中國是政治交鋒，而經濟和文化都在交流，因此把國旗與五星旗放在競選看板上，象徵雙邊平等交流。

黃奕瑄是嘉義縣東石鄉人，加入國民黨17年，曾到台北參與黨務工作；她說，在洪秀柱任黨主席時因種子蹲點計畫，曾在東石鄉黨部和六腳鄉黨部擔任書記，今年5月因黨產凍結，黨部無法再支付經費而離職。

黃奕瑄說，嘉義縣的政治和選舉太古板，她覺得要活化，更有創意，來激起火花；看板確實有民眾覺得太前衛，但她認為不要畏畏縮縮，要走大路，因此直接掛上看板，表達支持兩岸交流理念。

看板掛出後，有不少民眾看到嚇一跳，直說是第一次看到五星旗直接放在看板上，「這是要選哪國的議員？」、「是要合併嗎？」有民眾說感覺好前衛，也有人疑惑「兩面國旗各放一邊是表示...？」

黃奕瑄說，要誠實面對世界趨勢，從世界角度來看，和對岸相互尊重對台灣有益處，而不是被世界摒棄，她是為民服務，認為發展經濟為民謀福，經濟把握住才能有政治高度。