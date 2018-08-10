國民黨嘉市掀退黨風暴 黃敏惠：正牌、正派藍沒分裂

2018-08-10 14:42

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕國民黨在嘉義市長選舉上演兩個女人的戰爭，脫黨參選的市議長蕭淑麗今天上午召開臨時記者會，批國民黨將開除她的輔選幹部黨籍作法是「該走的不走，不該走的被逼退」，將號召千人退黨要國民黨好好反省，國民黨提名市長參選人黃敏惠中午隨即回擊，「正牌、正派藍軍沒有分裂，她經由公正公平公開初選機制提名，參選有正當性，這次選舉不實耳語、謠言太多，選民心中自有一把尺。」

國民黨嘉市黨部今天下午打算對脫黨參選的蕭淑麗輔選幹部開鍘，蕭競選總部於上午臨時召開記者會先發制人，市農會三巨頭理事長劉明澄、常務監事張元嘉、總幹事黃騰輝及市商業會理事長蔡隆基等人率先退黨，劉明澄批嗆國民黨「要開除我們之前，應先開除黃敏惠！」因4年前黃敏惠「反輔選」國民黨市長候選人陳以真等作法，才是毀掉國民黨。

黃敏惠中午在廣寧街老家受訪時表示，當有黨員有不同意見時，更需要透過溝通去努力，但選民要看的是「表現」而不是「表演」，每到選舉時期總有一些很激情、很煽情演出，這樣對台灣民主是很大傷害，人民的眼睛是雪亮的，選民心中自有一把尺；黃強調，這次選舉讓她最感困擾的是太多不實謠言與中傷，以及政治有太多是非不清造成大眾誤解。

黃敏惠表示，選舉期間她全力輔選陳以真掃街拜票，把市政做好，讓國民黨禁得起選民檢驗，而在選舉過程中，陳有自己的想法與做法，她都尊重，雖然選舉失利，但陳的得票數6萬多票比她自己第一次投入單一席次立委補選拿到4萬多票還多。

針對蕭淑麗陣營指控前市議長蔡貴絲競選連任議長時，黃敏惠拉著黨外人士，喊說要改革議會，致蔡以一票之差敗選一事；黃回應說，她時任市長基於尊重議員，不會去干預議長選舉，「議長選舉是議員選的，我也沒投票權」，難道選輸都要怪別人？

黃敏惠也說，2年前立委選舉時，她的媽媽等家人基於私人情誼關心無黨籍立委候選人翁壽良，這是仁情義理，家人也沒有公開為翁站台。