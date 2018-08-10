姚人多給姚文智6點建議 學者點出最重要的一項是...

姚文智今接受廣播專訪時表示，只要選輸就退出政壇。（Hit Fm提供）

2018-08-10 15:58

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今（10日）接受廣播專訪時，拿出海基會副董事長兼秘書長、總統蔡英文重要文膽姚人多給他的手稿，上面密密麻麻寫了6大項建議，希望對選情有所幫助。對此，政大教授、作家陳芳明點出，最重要的就是「政策政策政策」。

姚人多是蔡總統的頭號文膽，曾長期為蔡的重要講稿操刀，而姚文智今在廣播節目《蔻蔻早餐》中也出示姚人多給他的手稿，裡面寫有6大建議，分別是「反省自己不要責怪別人」、「不可切割發言人，若有功要搶有過推給下屬，和柯P沒有兩樣」、「不要去想黨紀，靠黨紀當選市長也不是光彩的事情，市長參選人是老大，老大要有老大的樣子」、「不要想一下子第一名，要先變成第二名」、「政策政策政策」、「立刻把貓的動畫給我停掉，酸民再酸，也是市民」。手稿最後也寫下「愛你喔，多」。

對此，陳芳明在臉書轉貼相關新聞並指出，姚人多寫給姚文智的手稿中，最重要的一點就是「政策政策政策。」他表示，這精確點出了台北市長選舉的重點，時至今日，市民還看不見姚文智為什麼要當市長。

陳芳明也說，身為蔡總統文膽的姚人多，或許也可給她同樣的字條：「政策政策政策」，直言今天姚文智的問題，其實就是整個民進黨的問題。