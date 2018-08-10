導演披戰袍！民進黨徵召陳文彬參選彰化和美鎮長

2018-08-10 14:00

〔記者劉曉欣／彰化報導〕現任彰化縣文化局長、演出電影《不能沒有你》獲得多項大獎的導演陳文彬確定將接受民進黨徵召參選彰化縣和美鎮長，由於和美鎮向來是藍天大於綠地，鎮長寶座都是國民黨或是親藍人士奪下，這次不只身肩「破蛋」的開拓任務，更要幫縣長魏明谷穩定連任之路，直搗藍營對手王惠美的大票倉！

陳文彬今天在個人臉書貼文，宣布參選和美鎮長，將於下星期辭去文化局長一職，全力投入選戰，他在臉書中表示，他在政治界第一個工作就是擔任王拓的國會助理，王拓在平淡的風骨中卻見力量的精神令他感動，以人生實踐了政治是一種志業的理念，他也要向王拓看齊，記取初衷，堅定信仰、熱情以赴、永不放棄。

民進黨明天將在彰化縣舉行2018候選人授旗誓師大會，會中將由黨主席蔡英文授旗給陳文彬，展現守住彰化縣版圖的決心。

這次魏明谷連任之路對上王惠美，魏明谷一路從縣議員、立委，基本盤都是員林為主的南彰化；而王惠美從縣議員、鹿港鎮長到立委，長期經營鹿港區與和美區。

地方人士認為，這次徵召陳文彬投入和美鎮長選舉，就是要展現搶攻藍軍票倉的決心，因為選戰開打迄今，雙方民調差距有限，而和美鎮人口排名彰化縣第三，沒有缺席的理由；如果和美鎮長選戰都完全沒有人選參戰，根本等於是放棄戰場。

長期以來，和美鎮長都是國民黨或是親藍人士當選，民進黨的選戰對策，往往採取不提名，支持無黨籍人士來對抗國民黨的方式，所以，這次民進黨在和美鎮尋找鎮長參選人的過程，也相當艱辛，加上現任和美鎮長阮厚爵實力堅強，讓民進黨遲遲推不出人選，直到誓師大會的前一刻，才敲定由陳文彬披上戰袍。

陳文彬2年前首次返鄉投入選戰，參選鹿港、和美區的立委，當時對手就是尋求連任的王惠美，王惠美主打「在地牌」，加上父女兩代耕耘政壇，最後以2萬票差距贏得勝選，這次再度披上戰袍，對手換上和美鎮長阮厚爵，也不是省油的燈，阮厚爵曾任縣議員，也是前彰化縣長阮剛猛姪子，更被視為接棒王惠美角逐鹿港、和美區立委的戰將。

陳文彬今天在個人臉書提到，做為民進黨基層從政黨員，哪裡有需要，就必須承擔改革使命到那裏去，因此他接受徵召投入和美鎮長選舉，希望透過選舉改造習以為常的政治文化，深入政治田野，挖掘民眾需被解決的問題，進而推動體制改革，也讓魏明谷領導的彰化縣，能夠連任來肩負起民進黨能源改革、綠能永續台灣的關鍵角色。

對於民進黨徵召陳文彬投入和美鎮長選舉，對此，阮厚爵表示，民主時代的政黨政治，對手政黨自然會推出人選，他以平常心看待。