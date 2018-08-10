親藍智庫最新民調 林佳龍支持度大幅上升

2018-08-10 17:38

〔記者黃鐘山／台中報導〕台灣競爭力論壇去年11月公布台中市長選情民調，盧秀燕領先林佳龍近17%，與當時各項民調有大幅度落差，時隔8個月，該機構今天再公布民調，兩人的差距卻縮小至2.2%；市府新聞局長卓冠廷回應指出，內部民調林市長仍然穩定領先，表示在市府努力為台中創造光榮感、帶來改變的同時，獲得市民認同，並反映在民調上，市府團隊能持續以市政優先。

台灣競爭力論壇學會2017年發布台中市長選情暨市政滿意度調查，民調顯示無論是盧秀燕或江啟臣挑戰林佳龍，投給盧、江兩人的百分比都超越林佳龍近17%，這樣的結果與當時各項民調結果均有大幅度的落差；今日再發布2018台中市長爭霸戰民調，結果亦與近期其他媒體或機構民調有所落差，值得注意的是，在這份親藍的民調中，林與盧的差距，已大幅縮減至2.2%，且在誤差範圍內。

至於近期各家機構均公佈相關民調，根據《信傳媒》8月初公布的台中市長最新民調，希望林佳龍擔任下一屆市長的有43.9%，國民黨參選人盧秀燕為31.1%，雙方差距12.8%。

兩岸政策協會8月初公布的民調，也針對年底台中市長選舉進行調查，43.2%支持林佳龍連任，盧秀燕支持度僅獲24.4%；看好度方面，林佳龍48.9%，也大幅領先盧秀燕的23.3%。

此外，新台灣國策智庫5月底公布的「六都市長滿意度暨選情」民調，台中市長林佳龍以43%的支持度，領先國民黨市長參選人盧秀燕的32.2%。另在六都「宜居城市」調查的部分，台中市亦是民眾心目中最適合居住城市。

不僅如此，國際知名研究機構GaWC 去年8月中公布2016年世界城市排名，台灣僅台北、台中、高雄入榜。值得注意的是，台中首度進榜，即排名全台第2；台中也已躍升成全台第2大城，顯示城市競爭力持續成長，躋身「世界級城市」。