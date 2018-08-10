支持東奧正名 一邊一國連線寄出6551份公投連署書

2018-08-10 13:25

〔記者洪臣宏／高雄報導〕一邊一國連線辦公室響應「2020東京奧運台灣正名公投」，今天寄出6551份公投連署書，市議員參選人陳致中說，若未能達成連署門檻，國際社會會認為台灣人不支持用台灣作為國家的名字，這是很嚴重的事。

一邊一國連線辦公室上午舉辦支持東奧正名記者會，副議長蔡昌達、市議員林芳如、陳慧文、陳政聞及市議員參選人鄭孟洳現身響應，現場擺出6551份公投連署書，今天將全數寄出。

陳致中指出，根據「2020東京奧運台灣正名公投」主辦單位統計有28餘萬份連署書門檻，目前達成約50%，還有14萬份要打拚，由於接獲許多連署無門的反映，所以主動寄出公投連署書，呼籲大家總動員。

他表示，如果沒通過連署門檻，國際社會會怎麼看待？他們會認為台灣人都不支持台灣做為國家的名字，這是很嚴重的事。他認為，運動員在國際比賽爭取榮耀時，也該有一個以自己國家名字稱呼的機會。

陳致中說，明、後天全台各車站都有大型連署活動，呼籲大家一起站出來。東奧正名連署期限為8月24日。

蔡昌達表示，多名高市議員服務處都有連署活動，已經到了緊要關頭，一定要成功。陳慧文希望支持者拿到連署書後，能夠影印散發出去，1人拉10份，讓連署過關。