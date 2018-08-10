高市府明年度總預算規模1335億 連8年淨舉借下降

2018-08-10 12:36

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市代市長許立明今率市府團隊，向高市議長及議會簡報說明108年度總預算案，108年總預算歲入編列1270億元、歲出編列1335億元、編列公債及賒借收入102億元彌平，其中包含債務還本37億元及淨舉借65億元，相較於107年淨舉借預算69億元，108年淨舉借預算數再減少3.57億元，也是縣市合併後連8年淨舉借下降。

許立明坦言，這次編列明年度預算比較保守，因為要把空間留給下任市長與議會。

市府報告，明年度總預算規模成長，主要來自中央支持前瞻預算及照顧第一線同仁，108年度總預算案較107年度增44億元。

歲入方面主要獲中央補助前瞻基礎建設計畫77億元﹔歲出方面資本門比例較去年提升，資本支出215億元佔歲出預算16.08%，增加0.47百分點，經常門支出部分增加公教人員調薪3%、警消繁重危險勤務加給等人事費計16億元，中低收入老人及身障者生活補助10億元、勞健保欠費市府負擔30億元等支出，增加支出同時，市府仍遵循節用原則，檢討機關經常性支出共減支5億元。

市府強調在108年總預算案達成以下目標：

第一、照顧第一線服務同仁：儘管在預算結構僵化下，市府仍戮力控留經常門空間，照顧第一線辛勞付出之同仁﹔包含警察人員繁重加給、消防人員危險加給，皆按內政部核定之分級標準，以最高上限七成足額發放共6億元；此外，解決護理師高資低用的問題，市立醫院及衛生所護士依證照升任護理師，預計有794位護理人員調薪，年預算增加5600萬元，以及調解委員出席費由每次500元調升至1000元，中南區資源回收廠員工辦理焚化廠業務改支清潔獎金每月8000元，與清潔人員一致，以上共增加7億元支出。

第二、爭取中央前瞻資源，持續建設大高雄：

爭取中央前瞻基礎建設計畫，推動本市體感科技園區、覆鼎金雙湖森林公園、五甲尾滯洪池、新建12座非營利幼兒園、環狀輕軌及岡山路竹延伸線等重大計畫，合計總經費達94億元，這些為大高雄所爭取的資源，不論下一任誰當選市長，都是奠定高雄持續發展的基盤。

第三、投入運動發展局及海洋流行音樂中心專案預算：

對於文化、產業、安全的面向上，市府為南方重要的流行音樂基地-海洋流行音樂中心核實編列營運預算1.6億元；新成立的運動發展局預算規模11.4億元，較過去二級單位體育處增加近7億元預算；另外，也持續給予毒防局充足資源推動全週期反毒計畫。

與會多位議員也提出關於道路、校舍、輕軌等諸多建議，市府團隊逐一回應，其中市議員蘇炎城質疑鳳山區新甲國小校舍破舊不堪，市長許立明立刻指示相關單位，今天下午立刻會勘。