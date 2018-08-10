12年國教社會領域新課綱明起審議 藍營質疑政治力介入

2018-08-10 13:33

〔記者施曉光／台北報導〕教育部課審大會明起將連續3天審議12年國教社會領域新課綱，國民黨代理文傳會主委唐德明今日質疑，既然課綱審議如此緊迫，為何國教院院長許添明，同時也是課發大會召集人、課審大會委員卻在上月31日被撤換，連學術副院長也同時去職，整個國教院只由行政副院長代理，這種詭異的情況，很難不讓人懷疑其中是否有政治力的介入。

唐德明還質疑，除了人事與審議程序的異常，課綱本身也充滿爭議，像是教學方式由編年史改為主題式，改變了過去中國史、台灣史、世界史各自獨立的分界，待審課綱只有3個分域，就是台灣、東亞及世界，這種把中國史併入東亞史，而且捨棄朝代編年史的編排方式，明顯就是政治力介入教育，民進黨企圖「去中國化」的目的昭然若揭。

他說，這種埋藏「去中國化」目的的課綱，對於高中生學習歷史而言也是災難，因為採用主題式教學，容易讓學生在歷史脈絡與朝代時序方面混淆不清，並不適合高中生學習歷史之用，而主題式研究只適合已經通盤了解歷史脈絡的學者，進一步研究特定歷史主題時所用，對於高中生來說，還是採用編年史的方式更能增加學生的歷史邏輯。

他痛批，把中國歷史放在東亞脈絡，根本就是數典忘祖的做法，以辛亥革命創建中華民國，要如何從東亞的脈絡來解讀？又如何讓學生理解滿清末年的腐化，遭致世界列強侵略的血淚歷史，然後革命先烈又是如何拋頭顱、灑熱血，推翻滿清建立中華民國，成為亞洲第一個民主共和國？

唐德明說，年輕人如果不知道自己國家的偉大以及建國時的辛酸，當然就很難建立認同與歷史聯結，自然就讓民進黨的台獨史觀輕易滲透年輕學子，遂行民進黨「去中國化」的政治目的。