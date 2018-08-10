鍾小平勘查第一果菜市場 吳音寧堅持拒絕備詢

2018-08-10 12:55

〔記者楊心慧／台北報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧表示依法拒絕至台北市議會備詢，引發藍營議員不滿，要求市府收回第一果菜市場土地、建物、停車場等，藉此強迫吳赴議會備詢，台北市議員鍾小平今早到第一果菜批發市場勘查，沒想到有人對著他大喊「不要再作秀了！」令他表情尷尬，至於吳音寧則仍主張依法，堅持自己的態度。

鍾小平今至第一果菜市場，吳音寧、市場處長許玄謀陪同在旁，3人在市場內巡視。第一果菜市場改建案需花7年的時間完工，吳音寧向鍾反應，盼議員、社會大眾能夠關心農民是否受影響、改建是否能達到現代化批發市場的需求。鍾小平表示，多數議員都認為既然花了100多億變成現代化的地方，乾脆做都市地景再造，成觀光景點。

台北市長柯文哲前天在備詢時說只要修「台北市政府投資事業管理監督自治條例」問題就解決，吳音寧今受訪時說，法規是一體適用，影響台北市所有投資事業，若真的要修法令，應通盤檢討北市府對所有投資事業能一體適用的規範。至於是否去立法院備詢，吳音寧僅說，仍是會遵守法令。

被問到市府是否配合議員因吳不備詢即收回建物、停車場？市場處長許玄謀未否認，但低調表示各種因素都在市府考量，第二果菜市場今年與北農的合約到11月30日，第一果菜市場則到明年底，柯市長也要求市場處研議，未來研議結果將會向議會說明，目前則已進行北農在內的4大公司經營績效評核，現在才8月，離合約到期時間還早。