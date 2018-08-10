李登輝鼓勵他「更上一層樓」？柯P還原現場...

被問到李登輝有沒有鼓勵他「更上一層樓」？柯P笑說「沒有啦！哪有講這種話，他不會這樣講」一語帶過。（記者方賓照攝）

2018-08-10 11:56

〔記者翁聿煌／新北報導〕台北市長柯文哲10日拜訪前總統李登輝，引發外界囑目，大批媒體今天包圍柯P欲一探究竟，柯P說他不定期會訪政壇前輩，被問到李登輝有沒有鼓勵他「更上一層樓」？柯P笑說「沒有啦！哪有講這種話，他不會這樣講」一語帶過。

柯文哲今天上午巡視台北市捷運工程局代辦的新北市轄內的捷運環狀線工程，2、30家媒體到場守候，氣勢不下採訪總統級人物的陣仗，大家都想知道他去拜訪李登輝的目的。

柯文哲說，他不定期都會拜訪這些政壇前輩，不管是李總統啦、阿扁啦、甚至王金平、宋楚瑜、林義雄，他不定期都會看，因為他是素人從政，對過去的政治沒有連結，所以如果有時間的話都會拜訪這些政壇前輩，昨天剛好是「李總統」有時間，所以就由「老包（政治評論家詹錫奎）」安排見面。

柯文哲說，李登輝有告訴他說，「你現在就專心市政，該講的講、不該講的不要講，「老包」在旁邊答腔「對、對、對，你以後不要再講兩岸一家親了」。

柯P說，不過，李總統是有特別交代，在中美對抗局面下，台日的關係連結還是要做好，大概就講一些他對國際局勢的看法，也有談到台灣的投資量太低，討論GDP為什麼這幾年成長比較慢。

媒體問，李登輝有沒有勸進更上一層樓？柯P原本顧左右而言他，禁不住媒體一再追問，「有沒有叫你要選總統？」柯P說，沒有啦，他沒有講這個，他只是說他去大溪球場，「那些去散步那些年輕人都很支持你」，開玩笑講這個。

媒體又問，有說蔡總統身邊的人都有問題？柯P說「沒有啦，私人談話我們就不宜轉述」，媒體再問，李登輝有沒有說市長選舉支持你？柯P否認，表示「他不會這樣講，老前輩講話都很厲害的，不會這樣講」，但是看柯P滿面笑容，顯然李柯會的結果很令他滿意。