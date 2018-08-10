台灣競爭力論壇公布中市民調 稱可能上演「秀燕降龍傳」

2018-08-10 14:22

〔記者施曉光／台北報導〕「台灣競爭力論壇」今天公布針對台中市民所做的民調結果，其中國民黨台中市長參選人盧秀燕以38％支持度領先對手、現任市長林佳龍的三35.8％，小贏2.2％，差距仍在誤差範圍，顯示盧、林選情仍在伯仲之間，但這份民調也調查蔡英文總統、行政院長賴清德的施政滿意度，滿意比例只有31.1％，不滿意高達53.2％，賴揆滿意度出現「回不去的死亡交叉」，「台灣競爭力論壇」理事長龐建國分析，蔡英文已經成為票房毒藥，因此這場台中市長之爭將可能上演「秀燕降龍傳」。

龐建國認為，台中市選情目前仍處膠著狀態，但未來選情發展可能對盧秀燕比較有利，其中原因包括台中空污問題會是林佳龍的罩門，東亞青運或東京奧運改以台灣名義參加的議題被行政院長賴清德打臉，民進黨中央執政不佳拖累地方選情。

龐建國指出，民調顯示賴揆的滿意度為35.9％，不滿意度44.6％，台中市民明顯不認同蔡英文與賴清德的施政表現，而且民調中還詢問台中市民對蔡英文的輔選效果，認為非常有幫助或還算有幫助的比例只有33.9％，認為不太有幫助及非常沒有幫助的比例有49.3％，因此蔡英文的輔選動作負面影響會大於正面效應。

龐建國分析，這份民調是在台中市被取消東亞青運主辦權之後做的，可以看出這個事件的效應，在事件發生之初，有民調指出林佳龍支持度因而升高，明顯超過盧秀燕，但這份民調顯示，盧秀燕仍然領先林佳龍，而且民調中顯示只有15.6％的受訪者滿意蔡政府對這件事的處理，不滿意的人高達64.7％，加上賴揆最近表示會遵守「洛桑協議」，以「中華台北」名義參加東京奧運，等於狠狠打臉找推動東奧正名公投的紀政擔任東亞青運總顧問的林佳龍。

此外，這份民調也調查台中市民對於空污的態度，結果顯示認為空污非常嚴重與還算嚴重的比例達到74.8％，而且有57.5％的人認同「反燃煤發電公投」，龐建國建議盧秀燕可以將反燃煤發電、反空污作為選戰主打議題之一。

「台灣競爭力論壇」指出，這份民調是4日至7日委託全國公信力民調公司進行，調查對象為戶籍設於台中市，年滿20歲以上的合格選民，以電訪隨機抽樣方式調查，有效樣本數1088份，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負2.97％。