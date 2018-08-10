國際飯店冠「中國台灣」五星旗 學者：無知才是最大的風險

2018-08-10 11:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕林口亞昕福朋喜來登網站被改成「中國台灣」並且掛上五星旗，引發討論，成大教授李忠憲在臉書以「無知才是最大的風險」表達看法。

李忠憲說，中國對台灣的打壓不是一兩天的事情，這件事引來很多人反應激烈，主要原因是因為在台灣這塊土地上，是全世界唯一一個沒有被Taiwan, Province of China 侮辱污染的淨土。其實刻意把中國叫做大陸，是一個精心設計的詭計，即使台灣的問題在全世界都非常清楚呈現在外國人的眼中，台灣一般人還是不知不覺，以為台灣是中國的一部分，中國並沒有要併吞我們，兩岸一家親，也不知道新疆、圖博、香港等地方和中國之間發生了什麼事情。

李忠憲表示，中國現在急著在全世界把台灣這塊土地納入中國國家領土，在各種場合打壓台灣，拔除中華民國的邦交國，對航空公司施壓，改掉台灣的名稱，對於國際跨國企業網頁上面，利用已經成功達陣的ISO標準，在Taiwan後面加上一些令人難以接受的字眼。

他並舉例，自己這次報名參加柏林馬拉松，連絡的德國旅行社也受到這樣的壓力，連電郵連絡的附加住址也自動加上「Province of China」，他抗議也沒有用。

李忠憲表示，中國雖然經濟發展令人驚艷，但是在對台政策因服貿受挫之後，已經沒有什麼步數。可是中國對台機構養了那麼多人，又有那麼多資源，這些人一定要做些事來交待！至於對目標成效如何，其實不是重點，如何向上交代才是工作的關鍵，這也是務虚的一種文化。

李忠憲說，林口中國台灣喜來登的事件，中國並沒有佔領林口喜來登，反而是一場有關中國佔領林口的演習，中國的統戰部門花了那麼多力氣，幫台灣提升敵我意識，讓人民了解兩岸關係，就他個人看起來，雖然第一時間的感受並不好，但是很多事情的效益與影響真的不是第一時間的感受，沒有做過風險評估，不會知道真正影響自己安全或健康最重要的因素到底是什麼？