柯團隊帶風向？姚文智：太多政治議題阻擾節奏

姚文智直言，「團隊被很多政治議題阻擾節奏」。暗指柯團隊帶風向的能力太強，導致團隊政策無法清楚說明。（Hit Fm「蔻蔻早餐」提供）

2018-08-10 10:38

〔記者蕭婷方／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今早接受廣播節目時表示，選戰開打至今都希望回歸市政議題討論，未來會整理對手北市長柯文哲黑箱、市政跳票的紀錄，並推出具體政策；姚並直言，「團隊被很多政治議題阻擾節奏」。暗指柯團隊帶風向的能力太強，導致團隊政策無法清楚說明。

姚文智評論台北市長柯文哲昨密會前總統李登輝一事，指選舉都會有各種行動想要搶挖票源，但是柯不能夠迴避「兩岸一家親」說法，還是要回答；針對柯文哲近期針對去年雙城論壇給國安會是否有「兩岸一家親」說法反覆，姚文智說，將會建議黨中央找國安會當時與柯聯絡的窗口召開記者會講清楚。

由於民進黨中央至今針對柯文哲兩岸一家親講稿是否有兩版本一事皆未正面表態，外界質疑民進黨在北市長選舉自提候選人為打假球。姚文智先是鄭重否認，指民進黨秘書長洪耀福、海基會副董事長姚人多都下海輔選了，不會是打假球。

主持人進一步問姚，中央重大政策近期陸續上路，柯文哲頻砲打中央，也不見選戰團隊、民進黨台北市議員有反應，質疑民進黨與柯文哲是「假分手」。

姚文智坦言，現在媒體節奏太快，團隊部分議題沒說清楚，內部會檢討，希望市政論述能更清楚向市民表達，未來可能投入更多文宣、廣告。

姚也舉例，自己提的托育政策與公車月票政策從頭到尾就被柯陣營扭曲，並說柯推動月票1280元，執行數月後搭乘公共運輸人數僅增1％，柯就改口說有點社會福利，他自己打臉。

姚並為團隊政策掛保證，「政策我們提了就會說清楚。」姚還說，未來會整理柯文哲的懶人包，包含大巨蛋黑箱、市政跳票紀錄，以及五大弊案變成五大案，又變成「無大案」等，許多具體政策都會談。

主持人追問，柯文哲高舉還債佳績，都有財政學者在網路上寫文章解構，黨中央到地方、甚至是總統蔡英文文膽姚人多也說不清，難怪外界覺得民進黨放水。

對此，姚直言，「我們被很多政治議題阻擾節奏」，還債的部分很早就談過了，北市有能力還債主因很多都是房屋稅、地價稅超收，有部分是操作。

姚並說，這兩天選戰團隊與策略會重新調整，會有很多行程，會努力公開說明讓外界了解政策。