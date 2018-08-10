柯文哲視察新北環狀線 朱立倫沒現身...

台北市長柯文哲10日前往捷運十四張站，視察捷運環狀線第一期工程，卻傳出沒有邀約新北市長朱立倫。（記者方賓照攝）

2018-08-10 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今（10日）到新北市捷運環狀線十四張站視察，卻傳出沒有邀約新北市長朱立倫，導致現場變成台北市長獨自勘驗新北交通進展的特殊景象。

據《TVBS》報導，柯文哲對此表示，他有問捷運局長怎麼沒邀朱立倫？捷運局方面則說有發出邀約給新北市府，但新北市府卻又否認有收到邀約，使得整件事情陷入羅生門。

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