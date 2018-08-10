獨家》促轉會令國民黨1個月內通報檔案 調查局首肯交林宅血案資料

2018-08-10 10:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會為還原歷史真相，「雙管齊下」徵集政治檔案，本月8日正式發文給國民黨3個政黨，限1個月內，依法通報持有的黨史檔案，若未經同意無故拒絕，將啟動後續調查；此外，法務部調查局已首肯交出林宅血案、陳文成命案等檔案，促轉會月底將在行政院進行數位化工作。

促轉會副主委張天欽表示，8月1日確定通報格式後，8日已發文給中國國民黨、中國青年黨、民主進步黨，請3個政黨依法通報持有的黨史檔案及資料，未來經審定為政治檔案，將命移轉為國家檔案。

據調查，國民黨在1949年7月運送580箱以上黨史檔案來台灣，先後放在台中市府、草屯保存，在總裁蔣介石過世後，1979年移至陽明書屋存放，1998年再運至舊中央黨部，與遷台後產生的黨史資料並存，舊中央黨部遭前黨主席馬英九賤價出售後，黨史資料又搬往八德路新黨部，一部分移至前黨校政治大學存放。

促轉會委員透露，已掌握一份外界提供的國民黨黨史資料目錄，也會請專門研究黨史的專家學者協助，不會對國民黨資料一無所知，建請國民黨如實申報，包含特種檔案、機密檔案、中央訓練團卷、中央及各省黨務工作計畫、革實院、各地奸偽卷、匪情報告、青年團、黨政會、總裁官邸會報等檔案。

委員指出，促轉會2年內要提出總結報告，釐清威權統治時期的結構，在黨國不分時代，國民黨先開中常會再下指示至行政院院會，整個國家體制運作受黨控制，國民黨黨史資料扮演舉足輕重的地位，若有政黨未經同意，故意不配合，會立刻啟動調查，也將至庫房清查。

另一方面，在政府機關政治檔案部分，促轉會正如火如荼進行，副主委張天欽已與前調查局長蔡清祥達成共識，原定明年底前繳交給檔案局的3萬件檔案，調查局會每月分批數千件先給促轉會調查，送至第三地予以數位化。

據了解，蔡清祥升任法務部長後，更有利此事進行，向來神秘隱晦的調查局，首度願意配合交出林宅血案、陳文成命案相關資料，第一批先移交2千份檔案給促轉會調查，另因促轉會內無多餘空間，行政院已提供院區內一處30坪辦公室，讓促轉會做為整理調查局檔案之用。

委員強調，調查局檔案對還原歷史真相非常重要，調查局過去佈建許多線民，許多特務從事暗黑任務，前身更是「中國國民黨中央執行委員會調查統計局」，欲爬梳白色恐怖歷史、還原威權統治時期真相，一定不能遺漏調查局及國民黨的政治檔案。