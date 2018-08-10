姚文智選戰遇瓶頸 姚人多6點建議：貓動畫給我停掉！

總統蔡英文的重要文膽、海基會秘書長姚人多，向台北市長參選人姚文智提出6點建議，不僅要姚文智先反省自己、再反省別人，還希望立刻把受到爭議的貓動畫停掉。（圖擷取自Hit Fm聯播網-周玉蔻《蔻蔻早餐》直播）

2018-08-10 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今天接受廣播訪問時透露，由於選戰遇到瓶頸，蔡總統的重要文膽、海基會秘書長姚人多，向他提出6點建議，不僅要姚文智先反省自己、再反省別人，還希望立刻把受到爭議的貓動畫停掉。

姚文智今天接受《蔻蔻早餐》專訪，主持人周玉蔻說，姚人多奉蔡主席之命，來參與姚文智選舉的文宣。姚文智則表示，應該是姓姚好朋友間的交情，可能是基於「姚氏宗親會」的關係而來。

姚文智說，由於他在選戰上碰到瓶頸，姚人多特別寫了6大建議給他，其中包括：

第一，不要責怪別人，別人不挺你，最該檢討自己。

第二，不可切割發言人，他年紀輕，把你當作大哥，不管他說什麼，你都要扛，有功會搶，有過推給下屬，跟柯P沒兩樣。

第三，不要去想黨紀，靠黨紀不是光彩的事，應該主動對高嘉瑜釋出善意，市長候選人是老大，老大應該要有老大的樣子。

第四，不要想一下子變成第一名，要想先變第二名，再來想第一名。

第五，政策、政策、政策，希望回到政策面來討論。

第六，立刻把貓的動畫給我停掉，酸民再酸，也是市民。

姚人多在最後還寫上「愛你喔，多」。