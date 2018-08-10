美國務院官網中國版圖含台灣 AIT：沒有評論

美國國務院官網國情簡介頁面中，中國版圖竟包含台灣。（圖擷取自美國國務院官網）

2018-08-10 09:45

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國務院官網撤下中華民國國旗後，至今還未掛回，卻又遭網友發現，在其國情簡介頁面中，中國版圖竟包含台灣。美國在台協會（AIT）今天對此表示，沒有評論。

美國國務院官網去年改版，在國情簡介頁面中撤下中華民國國旗；美國對此僅重申，美國對台政策沒有改變，但至今沒有掛回國旗。外交部曾對此表示失望，並表達我持續向美交涉中，美方對我堅定立場也十分了解。

但有網友近日又發現，美國國務院網站「國家與地區」項目中，在中國國情簡介頁面裡，台灣遭納進中國版圖；網友質疑這樣的地圖等同傳達「台灣是中國一部份」意涵。經查，該頁面的中國地圖上，中國與台灣均以淺米色標記，其他鄰國為卡其色，但台灣的字體標示和中國其他城市有所區別。

不過同時，香港與澳門列在中國項下，台灣則擁有獨立得國情簡介頁面。在美國其他行政部門如中情局（CIA）等網站中，台灣也單獨列出，未列在中國項下，CIA網站中也掛有我國國旗。

AIT發言人孟雨荷今天對此表示，沒有評論。

美國國務院發言人諾爾特今年1月面對此議題詢問時，則重申美國對台政策未變，並說「我們認為台灣是個重要夥伴，一個成功的民主故事，也是對世界有益的一股力量，台灣與我們有共享價值，贏得我們的尊重，繼續享有美國的強力支持。」但她仍未解釋，美國政府為何撤下國旗，也未承諾會把國旗圖案放回去。