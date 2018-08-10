背水一戰！姚文智：選輸我就退出政壇

姚文智在廣播節目加碼表示，「我只要選輸就退出政壇。」（圖擷取自Hit Fm聯播網-周玉蔻《蔻蔻早餐》臉書直播）

2018-08-10 09:30

〔記者蕭婷方／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智曾立下重誓「我選第三名，永久退出政壇」。姚今早在廣播節目接受訪問時又加碼表示，「我只要選輸就退出政壇。」

民進黨台北市長參選人姚文智辦公室發言人洪立齊，日前要「友柯」的民進黨議員高嘉瑜應主動退黨，高昨則在臉書上公開要姚文智辭立委選舉展現決心，引發網友熱議。

姚今早接受訪問先是針對此事說明，指選舉裡面各種討論自己都可以討論、接受，只是自己的身分是代表民進黨提名的立委、打選戰也是黨內集體作戰，並非個人可以決定，指各種行動的集體決策都能接受，只是目前黨中央還沒討論到辭立委一事，「該怎麼做就怎麼做，我沒有問題」，但他希望市長候選人與議員是一個團隊，能團結在一起有共同意志。

姚也坦言，自己很清楚在這場選戰中根本就是背水一戰，「大家不用揣測我有任何眷戀，我只要選輸就退出政壇。」

面對近期民調結果不佳，甚至只有個位數、遠低於民進黨在北市20％的基本盤。姚文智說，自己並不後悔投入選戰，也不可能後悔，現在的情勢是自己要負責的；自己的民調確實是第三名，但有些民調背後有立場，內部做的民調自己還是有兩位數。