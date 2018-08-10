姚文智上廣播節目：等等就聯繫高嘉瑜約見面

2018-08-10 09:25

〔記者蕭婷方／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智辦公室發言人洪立齊日前要「友柯」的民進黨議員高嘉瑜應主動退黨，高昨則在臉書上公開要姚文智辭立委展決心，引發網友熱議。姚文智今早上廣播節目時被主持人問及此事表示，「下了節目就會跟高嘉瑜聯繫，討論見面事宜。」

姚文智受訪時先是表示，發言人團現有立委吳思瑤、台北市議員阮昭雄，以及洪立齊，吳現在在國外、阮也忙於議員選戰，既然委任洪立齊當發言人，他的談話就代表叫競選總部，現在他還是我的發言人，「不必幹掉，這件事我們反省檢討」，他是我的發言人，他未來還是可以上節目。

至於民進黨祕書長洪耀福昨接受媒體訪問時表示，洪立齊的發言並不妥當，會與姚文智談談。姚文智回應，昨有用電話隔空討論，後來是海基會董事長姚人多有來與他討論，「人多建議我，不可以切割發言人，我昨天也是那樣說」；至於洪耀福的建議，姚僅表尊重，並說自己隨時與洪保持聯繫

至於高嘉瑜，姚說自己會找機會訪問；主持人表示要現場立刻連線高，姚先是說，「早上還在休息啦，」要主持人不要連線，後立刻表示下了節目會立刻跟高嘉瑜聯繫、約見面時間。主持人進一步追問，是否要高嘉瑜道歉？姚則笑說，不必道歉啦。

姚說，選戰過程中各種建議都可以討論，辭不辭立委社會也有很多討論，黨還沒討論是否要辭立委，各種行動策略我都可以接受；外界不必揣測自己是否有任何眷戀，「我根本就是背水一戰，我很清楚」，現在自己的市長選戰是代表團隊、代表民進黨，就連現在的立委身分也是代表黨，要不要辭立委黨也要與團隊、黨共同討論。

不過，姚也強調自己會兌現承諾，「我只要選輸就退出政壇。」