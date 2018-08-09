流感疫苗數據造假 監院糾正新北市府、疾管署

監委張武修等人調查流感疫苗施打情形，發現去年全國買進600萬劑，但31萬劑卻沒有名冊，其中三重衛生所至少有1萬多劑被銷毀，至少早自2015年起已有疫苗數據造假，新北市府竟毫未察覺，在監院詢問時猶毫無所悉。監院通過糾正新北市政府、三重衛生所和衛福部疾管署。（資料照）

2018-08-09 23:16

〔記者鍾麗華／台北報導〕監委張武修等人調查流感疫苗施打情形，發現去年全國買進600萬劑，但31萬劑卻沒有名冊，其中三重衛生所至少有1萬多劑被銷毀，早自2015年起已有疫苗數據造假，新北市府竟毫未察覺，在監院詢問時猶毫無所悉。監院通過糾正新北市政府、三重衛生所和衛福部疾管署，並將於明天（10日）開記者會說明。

根據調查報告，政府從2015年開始大量編列流感疫苗預算，流感疫苗採購從300萬劑增加到600萬劑，但在人力沒有配套下，導致實際施打數不如預期，基層人員疑似在業績壓力下，出現施打數據造假情況。

報告指出，新北市衛生局今年1月底獲悉不法情事後，竟遲延1個多月才開始訪談承辦人員，難以排除這段期間相關人員共謀串證的可能性；而在訪談後，衛生局明知相關說詞矛盾不一，竟未深入究明釐清，僅以承辦人已向檢察機關自首而未徹底清查，稱此僅屬偶發事件，也未依規定通報疾管署。

報告表示，疾管署獲悉新北疫苗數據造假後，比對全國370家衛生所疫苗接種數據，結果發現登載接種量共144萬750劑，較實際接種紀錄113萬1767劑，多出30萬8983劑，其中331家、89%衛生所登載接種量大於實際接種紀錄，基層人員疑似在業績壓力下，出現數據造假情況。