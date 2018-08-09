桃園水利會大樓動土 鄭文燦、陳學聖同場互動少

鄭文燦上台致詞。（記者李容萍攝）

2018-08-09 23:10

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園農田水利會青埔行政大樓9日舉行開工典禮，民進黨桃園市長鄭文燦、國民黨桃園市長參選人陳學聖均出席，兩人同場但互動不多，不但座位被安排分坐兩側、不同排，開工執鏟時也站不同邊，活動結束後，兩人也一前一後與離場民眾握手致意，希望爭取支持。

陳學聖比鄭文燦早到場，現場有桃園及湖口水利會幹部表示歡迎，甚至有人喊「凍蒜」；鄭文燦是現任市長，座位被安排第一排，上台致詞講話，也擔任主祭者，陳學聖僅以立委身分被安排坐在第二排，沒有擔任陪祭者，也沒有上台致詞，最後受邀擔任執鏟貴賓，跟鄭文燦遙遙相望。

鄭文燦在開工典禮上表示，水利會不只是傳統水利組織，也兼具現代化智慧灌溉、智慧用水等新設計，包括水利工程、水利管理、資產活化都將進入嶄新時代。桃園農田水利會青埔行政大樓預計於2020年完工，代表對於農民的服務將進入新的階段，以嶄新面貌為農民服務，市府也會與桃園農田水利會緊密合作，持續照顧農民權益。

陳學聖則在會後受訪表示，台灣以農立國，立法院民進黨團在1月初強行三讀修正「農田水利會組織通則」，將全國各水利會改官派，3000億元資產全充公，引發「拔樁」、「開民主倒車」、「政府權力獨斷」、「掠奪人民財產」等疑慮。

陳學聖認為自己與農民互動時感受農民對會長官派、財產充公頗有怨言，「很痛心，鄭文燦在致詞時隻字不提」，他強調總統都民選了，水利會為何官派，他允諾當選後會幫農民爭取應有的權益還財於民。