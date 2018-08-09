高嘉瑜出建議救選情 姚文智：有回到團隊的感覺

高在今天獲知姚指「退黨說」是「代表競選總部」，隨即反擊建議姚「辭退立委」，或許可拯救低迷選情。姚今天透過幕僚表示「不回應」，直至晚間在政論節目上說，感謝高這樣說，「有回到我們這個團隊的感覺」。（記者周彥妤翻攝）

2018-08-09 21:58

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智競選辦公室發言人洪立齊近日點名黨籍議員高嘉瑜、北市府顧問周榆修，同黨不同心，對市長柯文哲讚賞、辯護的言論「混淆支持者」，可以考慮退黨，引發熱議；高在今天獲知姚指「退黨說」是「代表競選總部」，隨即反擊建議姚「辭退立委」，或許可拯救低迷選情。姚今天透過幕僚表示「不回應」，直至晚間在政論節目上說，感謝高這樣說，「有回到我們這個團隊的感覺」。

外界視為「友柯派」的高嘉瑜，在得知姚辦「退黨說」後說，相信不是姚的本意，也相信姚會「英雄救美」，姚今天指「退黨說」是「代表競選總部」，被問到會不會救美則稱，「我不敢說我是英雄」。

高嘉瑜稍於在臉書發文表示，原本以為只是發言人擦槍走火的談話，沒想到姚本人證實這是他的想法；她說，姚認為她為民進黨的努力還是不夠，所以他的民調一直沒辦法拉高，會反省檢討，「看還能如何拉抬姚文智委員。」

對於姚選情低迷，高也在文中建議姚，在8月底登記參選時，可考慮宣布辭去立委職務，徹底展現參選決心，對選情一定有明顯的幫助。

對於高嘉瑜建議辭立委，姚文智今天透過幕僚表示「不回應」，直至晚間在政論節目上僅說，很感謝高這樣說，她的建議非常好，「有回到我們這個團隊一員的感覺」，若大家都是共同構想北市這一局，如何合作並贏得勝選，自己認為這都是好事。