李登輝當面勸柯P：不該說的話別再說

台北市長柯文哲前往翠山莊拜會請益前總統李登輝。（讀者提供）

2018-08-09 23:04

首次上稿 21:48

更新時間 23:04

〔記者楊淳卉／台北報導〕台北市長柯文哲今前往翠山莊拜會請益前總統李登輝。據轉述，李登輝柯文哲表達「你選市長沒問題」，但他也提醒柯文哲，該說的話要說，不該說的話就不要再說，並有與會者提醒柯，「兩岸一家親」這種話不要再提，跟他當市長沒關係。談到民進黨施政狀況，李登輝還直言，總統蔡英文「旁邊的人有問題」。

據轉述，柯文哲當時回應，「總統你講這樣我知道，這件事情我已經解釋過了」。關於「兩岸一家親」，他是以台北市立場表達態度，很直白表達他的想法，沒想到會造成這麼多的誤解，但他不會對此再多說、再回應。

據轉述，李登輝向柯文哲說，你選市長沒問題，未來所做規劃，有什麼問題可以隨時來問他，他也可以協助柯文哲。

李登輝並鼓勵柯文哲好好為台北市民服務，並指柯文哲民調這麼高，受到台北市民支持和肯定，希望他保持初衷，不要想太多。把台北市政做好，才是當務之急。

李登輝也勸柯文哲「不要只想選舉，要多想市政經營」，要把市政經營好，才能獲得市民支持，才是從政初衷。柯文哲要替台北市民思考，「其他都不是他的事」。

李登輝接著提醒柯文哲，該說的話要說，不該說的不要再說，像是「兩岸一家親」這種話不要再提了，跟他當市長沒關係。

有人轉述指出，李總統還調侃柯文哲，他聽到很多年輕人都支持柯文哲選總統。柯文哲則笑答「我沒有要選總統啦！」

對此，市府則僅表示，此為市長私人行程，不便透露拜會內容。