新豐鄉長因案羈押 竹縣府：將派任郭慧龍暫代

2018-08-09 20:50

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉長徐茂淦任期只剩半年即將屆滿，日前因案遭到新竹地檢署羈押中，新竹縣政府依據「公務人員保障法」相關規定，昨天確定將派縣府秘書郭慧龍暫時代理鄉長，預定10日上午10點交接，以維持鄉務運作。

縣府表示，郭慧龍為國立彰化師範大學教育學博士，曾於台北市立動物園、新竹市立文化中心、新竹縣市和彰化縣政府教育局處、行政院體育委員會（現體育署）、國立新竹生活美學館等機關服務，擁有豐富的教育與文化行政的經驗，曾於1996年及2007年分別當選行政院和教育部模範公務人員。

郭慧龍說，在竹縣文化局擔任局長時，曾辦藝術下鄉；在教育處當督學、課長期間，也常到學校視察，對新豐鄉的教育、文化多所接觸。代理期間，將儘快熟悉地方事務，全力協助公所行政正常運作。

連任兩屆新豐鄉長的徐茂淦，原預計轉換跑道回鍋選縣議員，不過上月26日前傳出涉入掩埋場傾倒廢棄物弊案居中圖利，因此遭到檢警調查並羈押禁見。

人事處長陳家士表示，依據公務人員保障法，公務人員一旦遭到收押即停職，期滿後可依規定申請復職，不過最後仍由縣長決定；鄉鎮市長停職期間，縣府可指派代理人，以免缺乏首長，而影響正常行政運作。

五峰鄉最近幾任鄉長都曾因案遭到收押而停職，縣府也數度派任代理鄉長處理鄉務，其中一任鄉長曾在交保後申請復職，不過縣府當年也未讓該名鄉長復職，而由代理鄉長服務至下屆鄉長上任。

新豐鄉公所現是由主秘張致祥暫時代理鄉長，郭慧龍預定10日正式接手代理。這也是新竹縣繼五峰鄉派任靳邦忠之後，第二個由縣府指派代理鄉長的鄉鎮市。