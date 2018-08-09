政院推社會創新行動方案 唐鳳：5年88億強化「暖實力」

2018-08-09 19:01

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府啟「社會創新行動方案」今天並在行政院院會報告，政務委員唐鳳表示，從今年起，行政院及12個相關部會，將在5年內投入88億元，協助台灣社創生態系持續成長茁壯，同時也向國際社會展現出台灣有能力、也有意願共同面對與解決全球共通的問題。

行政院長賴清德在院會表示，「經濟合作暨發展組織（OECD）」將「社會創新」視為解決未來社會問題的新策略，也是青年創業、社會企業發展的重要方法；推動社會創新發展，對外可實踐聯合國永續發展目標，展現政府與OECD國家接軌，以社會企業解決社會問題，強化國際連結，對內則可促進國內經濟、社會、環境等包容性成長，落實蔡英文總統以「創新、就業、分配」為核心價值的新經濟模式。

賴清德特別感謝唐鳳費心督導與協調，駐點社會創新中心，並巡迴全台與社企夥伴對談；同時感謝經濟部長沈榮津及經濟部中小企業處長吳明機的共同努力。

唐鳳隨後也在臉書與關心永續發展、社會企業、合作經濟、公民科技、產／學／研社會責任的朋友們分享這個好消息；她表示，就規模與期程來說，這不算是一個大型計畫，但是，「以人為本、促進共好」的出發點，可以說是最溫暖的方案。

唐鳳表示，「社會創新行動方案」具有3項特色：首先，方案以實踐聯合國永續發展目標為主軸，在發展社會創新的過程中，除了解決在地問題，也不忘關懷國際社會的需求與經驗，並藉由相互交流與學習，強化台灣的「暖實力」。

其次，方案以「巡迴座談」、「Office Hour」與「聯繫會議」作為快速迭代（疊代）的基礎，讓政府部門跟上民間的創新能量與速度。第3，「以社會創新帶動法規創新」，因應跨部門、跨組織型態的創新能量，法規也必須與時俱進，舉例來說，今年已經完成社團法人成立閉鎖型公司的示範案例。

唐鳳表示，過去1年經由各部會同仁的努力付出，以及各方好友的鼎力相助，包括「社會創新實驗中心」的設立與營運；「明日亞洲—2018 亞太社企高峰會」的籌備與舉辦；「社會創新巡迴座談」的進行與擴散，都取得相當豐碩的成果，也讓台灣社會創新的能量，獲得國際社會的肯定與重視。

她說，這項方案的通過，象徵了一個新階段的開始，除了上述作法將持續精進，也希望能夠有越來越多的朋友，加入社會創新的行列，「讓我們一起為全球共通的挑戰，找到溫暖的出路」。

唐鳳臉書貼文：