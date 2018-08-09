刻意隱藏國民黨身分？ 侯友宜：為市民服務不分黨派

2018-08-09 17:29

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市機車商業同業公會今下午為國民黨新北市長參選人侯友宜成立後援會，對於對手蘇貞昌批侯友宜常常刻意隱藏國民黨標示，呼籲選民看清楚，侯友宜說，我們心態是不分黨派、色彩，服務所有新北市民，好好把事情做好。

對於蘇貞昌批評刻意隱藏政黨色彩，侯友宜表示，這個時代不分黨派、顏色，大家好好做事情，為市民服務最重要。老縣長（指蘇貞昌）是他很尊重的人，但他自己還是會用正面論述，告訴選民他的市政願景，這才是選舉的方式。

記者追問侯友宜是否是正藍軍，或是走中間路線來拉攏中間選民？侯則說，其實市民關心的是生活能不能變得更好，他主打安居樂業，就是希望選民了解他能夠為他們做什麼，也再次強調自己服務任何人不會分誰是誰。

至於遭蘇貞昌批評過去擔任新北市副市長時沒有作為，現在的政見也多為空頭支票，侯友宜回應，現在跟當年老縣長在的環境已經完然不同，像是公共托育中心、國民運動中心、捷運，是以前沒有的，而他可以延續擔任副市長時的經驗，在既有基礎上做得更好，提升質量。

由於先前侯曾提及，若國民黨輸掉年底的新北市長選戰，恐面臨泡沫化，侯友宜說，他會用正面態度讓選民知道，未來他能為新北市民做些什麼，他相信自己可以贏得選舉。