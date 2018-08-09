姚發言人嗆高嘉瑜退黨 洪耀福：不妥的發言

2018-08-09 17:09

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智選競辦發言人洪立齊日前點名「友柯」的市議員高嘉瑜等人，建議是否退黨，姚文智今並證實是姚辦立場。對此，身兼姚競選總幹事的民進黨秘書長洪耀福今表示，這是不妥的發言，姚文智應鼓舞黨內支持者，說服他們相信黨的路線是對，這是姚文智的責任和使命。

洪耀福形容，選舉中，候選人就像帶領大軍往前進，過程中會有人走不動、走得慢、或是遇到岔路時「走岔了」，此時領導人應該鼓舞他們士氣。被問到高嘉瑜、洪立齊是否「走岔路」？洪耀福說，不要針對任何個人，任何迷途的羔羊都要叫回來。參選人的責任很清楚，就是提出願景、帶領支持者，帶領所有力量往前走。

洪耀福說，若黨的支持者對於台北市長提名有疑惑，他應該檢討，說服支持者支持黨的決策。他作為姚文智競選總幹事，認為姚文智發言人做出這樣發言，是不妥當的發言。姚文智幕僚不該做踰越輔選的發言。

洪耀福說，候選人最重要任務，是團結鼓舞大家士氣，而不是用這樣的話製造內部矛盾。他作為總幹事，他會檢討，也會找姚文智談談，告訴姚文智作為候選人應該做的責任和使命。

至於高嘉瑜今反擊姚文智，要求姚文智請辭立委，洪耀福認為，辭不辭立委，每個縣市狀況不一，沒有慣例應該要辭，尊重個別參選人決定。

洪耀福並重申，所謂換將、棄保，這些都不會發生。如果黨支持者有疑慮、社會有這樣看法，他身為黨秘書長要檢討。

至於北市民政局長藍世聰也因挺柯被點名是否應黨紀處分，洪耀福表示，黨員在市府任職並未違反黨紀，若其發言在為工作政策辯論，也未違反黨紀。不過這些黨員的權利義務都相同，沒有特殊性，也沒有特別待遇。民進黨不會預設他們會怎麼做，等被檢舉，會依行為來處分，思想無罪。

至於是否曾和高嘉瑜、藍世聰溝通？洪耀福僅說，「隨時都在勸導」。