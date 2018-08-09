民進黨擬開鍘挺柯黨員 陳景峻開砲：郝龍斌入閣就可以

2018-08-09 16:04

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨副秘書長徐佳青表示，9月1日起，民進黨員若有人選擇幫台北市長柯文哲助選，不是退黨就是被開除黨籍，其中最受注目的台北市副市長陳景峻、民政局長藍世聰。陳景峻今日出席河岸音樂季活動時被問到此事，陳景峻不解表示，當初黨中央樂見他與藍世聰進入市府協助柯市長、幫人民做事，為何現在搞得幫人民做事是要該開除黨籍，「也是怪怪的」。

陳景峻更直指，民進黨2000年執政時也是邀請具有新黨黨員身分的前市長郝龍斌進入內閣擔任環保署長，「用人家就可以，我們被人家用來替人民做事，卻引起這麼大風波，大可不必」，言語之中流露對黨的不滿。

他認為，能夠在柯文哲這邊做事是雙贏，不只對柯市長有加分，對民進黨也有加分，代表民進黨人才在北市做事，得到人民肯定，這是雙贏，何必搞成剛性，應該柔性一點。

媒體提問若有非市政的柯文哲輔選行程是否願意站台？陳景峻表示，他負責許多業務，包括博物館、督導跨局處業務，難免會有市政宣傳，界線與分際有點模糊，若有人問他柯市長做得好不好？他當然會說做得好，他說「有時候不要太OVER看事情，輕鬆、柔性一點」。

陳景峻強調，他曾在黨中央服務過，也當過行政院秘書長也當過國會議員，是熱愛民進黨的資深黨員，他在台北市幫人民做事對民進黨絕對是加分，他一直是白綠之間溝通的橋樑，也是中央與地方合作的媒介，他做得好黨中央應該給嘉獎，怎麼為了選舉，搞得肅殺氣氛這麼重，他覺得沒必要。