蔡易餘中配差別待遇說法惹議 嘉縣藍營要求道歉

2018-08-09 15:17

〔記者林宜樟／嘉義報導〕民進黨嘉義縣立委蔡易餘日前在臉書上發表言論，指對中國籍配偶和其他外配做差別待遇「剛剛好而已」，引發爭議，國民黨嘉義縣長參選人吳育仁與黨籍議員等今天抗議，認為中配也是台灣媳婦，要求蔡易餘道歉，也要求蔡支持的民進黨嘉義縣長參選人翁章梁要表態。

記者聯繫蔡易餘及翁章梁，均不回應；蔡易餘目前出國，他曾透過國會辦公室回應，指說法是被斷章取義，中國從未排除台灣軍事侵略，打壓台灣，即使是歐美先進國家對來自不友善國家的移民，也是施予差別待遇。

身兼嘉義縣新移民關懷協會理事長的國民黨縣議員吳思蓉，今天與同黨縣議員李國勝、詹琬蓁、蔡信典、王啓澧、林于玲及縣長參選人吳育仁在嘉義縣縣黨部召開記者會。

吳思蓉表示，許多新移民反映經常遭受歧視的眼光，小孩在學校也不敢說媽媽是外配或中配，原本要邀請新住民現身說法，但在公婆的勸說下打退堂鼓，對蔡易餘說法感到痛心。

蔡信典說，台灣是多元族群社會，硬要分台灣媳婦、台灣女婿，用心讓人想不通；詹琬蓁說，各國通婚四處都有，台灣外嫁的不少，要有同理心，民進黨立委敢做要敢當，向縣民道歉。

王啓澧認為，民進黨民代把服務對象分中配外配，分藍綠，應該要徹底反省，林于玲說，翁章梁任嘉義縣社會處長多年，應深知新移民家庭多弱勢，蔡易餘有歧視心態，曾為翁章梁黨內初選時的總幹事，翁應該向縣民道歉說明。

國民黨團書記長李國勝強調，台灣要有是非，歧視言論多數人不能接受，蔡易餘出國躲避風頭，他和翁章梁應出來面對；吳育仁表示，嘉義縣中配有12985位，都是台灣之子的母親，應該給予接納扶持，平等對待，早日融入社會，才有助於社會和諧進步。