謝文進訪縣議會 藍營新竹市禮讓無黨引遐想

2018-08-09 14:50

［記者黃美珠／竹縣報導］無黨籍新竹市長參選人謝文進今天早上投出一記變化球，主動拜會新竹縣尋求跨域共治大新竹概念時，意外獲得國民黨新竹縣長參選人楊文科喊出「新竹市信任謝文進、相信楊文科（當）縣長」口號，引發國民黨在新竹市是不是要「禮讓」謝文進？國民黨新竹縣長參選人楊文科跟無黨新竹市長參選人謝文進聯合競選的遐想。

謝文進說，新竹市、縣本來就有跨域合作共治大新竹的平台，但是近年就此中斷，他曾講過建設新竹應該要讓政治歸零、讓百業興旺、給新竹市民和縣民都要平安。

在縣議會國民黨籍議長張鎮榮撮合下，謝文進今天主動以「縣市合作、跨域共同治理大新竹」的概念拜訪新竹縣議會，表達在他概念中新竹縣市本是生命共同體，無論垃圾處理、飲水安全、或是交通建設應該用跨域共治的概念一同合作，以構建更好的大新竹生活環境。

縣長邱鏡淳、國民黨新竹縣長參選人楊文科、國民黨新竹縣黨部主委也是副議長陳見賢都應邀到場。

楊文科會中一掃平日溫和，拉高分貝說垃圾的處理是不分顏色和藍綠的。有人說他們是「會做事的連線」，真正是「會做事連線」的話，就請立刻把垃圾清掉！

他話鋒一轉說，如果他和謝文進各自當選新竹縣長、和市長，他承諾會立刻一起合作把目前新竹縣內堆置的垃圾處理掉。

楊文科還說，很多鄉親近來爭取喝好水。他可以說新竹縣的水不給新竹市民喝嗎？這是不可能的事情，因為新竹縣市就像是「你泥中有我、我泥中有你」彼此是分不開的，別人口中的「新竹」，指的也是整個大新竹，不會分你是新竹縣人還是新竹市人。

他說，「新竹」2字包含縣市以及科學園區，以前都有1個跨域治理的平台，以前協調事情都暢通無阻，很可惜現在斷了，所以他對謝文進重提跨域治理的訴求覺得是很棒的事情。

他相信自己和謝文進不僅會做事、肯做事、還是用心做事情的人，如果大家「新竹市信任謝文進、相信楊文科（當）縣長」，他們2人一定會一起攜手擦亮「新竹」這塊金字招牌。

由於國民黨在新竹市提名前市長許明財回鍋再選市長，因此新竹縣藍軍今天早上的表現讓外界不禁揣測：莫非國民黨在新竹市要禮讓謝文進了？

面對上述問題，新竹縣長邱鏡淳和國民黨縣長參選人楊文科都說，他們對謝文進只有禮貌，沒有禮遇的問題。

邱鏡淳說，來者是客，又是拜訪議會的新竹市長參選人，只要所提意見對新竹縣好，他都支持且給予祝福，並沒有禮讓不禮讓的問題。

楊文科則說，謝文進是市長參選人、又是市議會議長，他拜訪縣議會，表達縣市共治跨域合作的理念，這跟自己的想法不謀而合，自然就給予支持和肯定，而祝福謝文進當市長也只是1種禮貌的表現。

楊文科說，國民黨在新竹市也有自己的提名人選，如果許明財也有相同縣市應該合作共治的看法，他一樣給許明財支持和肯定，在他心裡最重要的還是新竹縣，如何讓新竹縣的鄉親生活更好、更進步。

謝文進今天早上10點半左右，在副議長許修睿、議員吳國寶、前任竹市副市長李宏生等陪同下抵達新竹縣議會，尋求就啟動縣市合作、跨區治理的共識。

謝文進說，之所以想這樣做，主要是為大新竹地區100萬的人口，想要共同來解決大家所關心的重要議題，這是他拜訪縣議會的重點。

他說，有關新竹縣市必須要合作的事情非常多，不管是新竹縣的垃圾處理、或是新竹縣市共同的水資源要喝好水、或是新竹縣所有、卻位於新竹市境內很多的公共設施保留地，以及將來的交通問題等，這些都是需要縣市透過跨域治理的平台來共同處理解決的。

謝文進致詞時特別感謝縣長邱鏡淳無償撥用很多新竹縣位於新竹市的公共設施保留地給新竹市政府，特別是4年前為了成德高中幾10年無解的聯外道路問題，經他跟邱鏡淳溝通後，有新竹縣議會支持，縣府直接無償撥用給市府開闢道路，才讓成德高中終於有了1條安全、寬敞的道路供師生們上下學使用。

原來專門收容中國偷渡客的「靖廬」也即將要辦理撥用，其土地所有權人依舊是新竹縣政府，未來他希望接任的縣長能繼續給予無償撥用。

另外針對高鐵橋下聯絡道延伸進入竹科的道路工程部分，謝文進說，新竹市的部份雖然只有200多公尺，最後可以合作完成的話，新竹市民上下班也可以受惠。

國民黨新竹縣黨部主委陳見賢表示，市議長謝文進專程來訪，一切為鄉親長輩的需求做打算，將來如果有機會的話，可以互相攜手合作創造共贏，最大的勝利者一定是新竹縣市所有的鄉親長輩。