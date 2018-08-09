東奧正名衝破14萬份 本周末全台開站募集連署

「2020東京奧運台灣正名行動小組」今天（9日）召開記者會，宣布本週末（11日、12日）將啟動全台萬人大連署活動。（記者蘇芳禾攝）

2018-08-09 13:34

〔記者蘇芳禾／台北報導〕「2020東京奧運台灣正名行動小組」今天（9日）召開記者會，宣布本週末（11日、12日）將啟動全台萬人大連署活動，在人潮密集的大眾運輸站設置多達54個連署站，希望於8月29日公投送件日前超越門檻。行動小組召集人沈清楷表示，過去1周，東奧正名公投連署人超過3萬份，目前已過法定門檻的一半，超過14萬人參與連署，還差14萬人就達到法定門檻。

行動小組9日與時代力量、台聯、社民黨等小黨於立法院召開記者會，不過卻不見東奧正名公投領銜人紀政，被問到雙方是否關係生變？東奧行動小組成員劉敬文表示，紀政只是不再公開受訪，紀政在公投案的角色角色是「領銜人」，若真要切割或退出，只要不做領銜人就好，所以並外界形容的狀況。

行動小組執行委員朱孟庠表示，東奧正名就是要為台灣打開國際空間，這樣運動過程是民主的深化，對國際是突破中國的封鎖，拿出實際行動對抗中國打壓，台灣人的行動，要告訴中國台灣就是台灣不是中國一部分。

行政院長賴清德日前指出，在洛桑協議中，台灣參與奧運名稱是中華台北。對此，沈清楷認為，賴清德其實講得很保守，行動小組發起連署只是申請改名、重啟協議，若有正當管道改名，希望督促政府能有實質能力做這件事；劉敬文也表示，連署並沒有因為賴清德引用「洛桑協議」，而有急凍現象。

東奧正名小組表示，距離東澳正名公投連署的送件日還剩下20天，8月11日、8月12日下午三點至晚上八點將於在全台灣包括台北、新北、基隆、桃園、新竹、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、澎湖等地設置連署站，目前也正在招募志工，歡迎民眾到網站報名。另外民眾也可以透過網路進行連署，再把連署書寄回。

8/11-12全台連署站：

網路連署方式：