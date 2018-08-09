林佳龍被控濫用公帑助選 中市新聞局長：刻意栽贓扭曲

各里里長及公所共同主辦超過400場「地方領袖座談會」，市長林佳龍都到場傾聽民意。（台中市新聞局提供）

2018-08-09 13:16

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨今指控台中市長林佳龍藉花博說明會等名義為自己助選，市府新聞局長卓冠廷回應，林市長勤跑基層，了解市民對市政建設的看法和需求，藍綠議員都曾參加，藉此讓市政推動更加順利，盼國民黨不要為了選舉，刻意栽贓扭曲。

立法院國民黨團總召江啟臣及盧秀燕競選總部等人在立院記者會批評，林佳龍假借花博說明會、地方座談會等名義，發送沐浴禮盒、花博禮品卷等物品給參與民眾，會場還出現「林市長我們支持你」的競選標語，違反行政中立。

卓冠廷指出，為宣傳市政及花博，市府去年開始陸續由區公所與里長合作，舉辦超過400場里座談會，藉由市長與民眾的雙向互動，傾聽當地基層民意作為施政參考，並由各區長現場進行政策宣導，發放市政宣導品與宣導物。

卓又說，另有「地方領袖座談會」，則是由民眾直接向林市長提出對市政的看法和需求，市長當場回應說明相關市政建設，也行銷台中花博，不分藍綠議員都到現場參加發言，前市府就編列相關預算，今年預算由民政局支應，預估辦理400至500場，市府尊重各區公所跟里長主辦的方式。

至於后里區市政宣導活動競選標語，卓冠廷說明，那是現場有民眾自發性攜帶標語及以啦啦隊的方式列隊歡迎，林市長雖感謝民眾熱情，但其實並不樂見，經溝通希望未來避免類似這樣的歡迎方式。

卓強調，座談會中，民眾與市長的互動十分踴躍，市民對如何改善未來生活、市政推動都有不少建言，此與選舉無關，只會讓市政推動更加順利，期盼藍委勿滿腦子都是選舉，刻意扭曲市府舉辦座談會傾聽民意的美意。