國民黨稱僅「輔導」救國團非附隨 黨產委員：老蔣親自「指導」

2018-08-09 12:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會認定救國團為國民黨附隨組織，國民黨中央今早召開記者會，拿出國民黨全代會黨務工作報告，稱國民黨是以「輔導」立場及高度，救國團與國民黨無任何附屬、隸屬、從屬的關聯性；對此，黨產會委員表示，蔣介石日記、國民黨中常會紀錄及救國團出版文獻，皆承認救國團為國民黨的青運機構，接受黨的指導。

委員表示，國民黨今天拿出了列為「機密」文件的黨務工作報告，來當作討論根據，本會至感欣慰，應妥善保存，以利促轉會徵集為國家檔案。

委員指出，根據史料證據，討論黨產問題，一直是黨產會成立近2年來的一貫態度，若國民黨不嫌麻煩，可去翻閱自家黨史會所藏的「中國國民黨第7屆中央委員會常務委員會第380次會議紀錄」（民國46年8月7日），救國團與國民黨的關連性，當可水落石出，絕對不會是「輔導」。

委員提及，蔣介石在國民黨第7屆380次中常會，聽取蔣經國反共救國青年團之工作情形後，親自指示應注意各點如下：一、欲成為現代國家，首先必須培植青年之服務與合作精神，除現已舉辦之各項服務工作外，在宣傳教育方面應特別注重平時服務精神之培養。

二、今後除可仿效歐美倡導各種體育運動，以培養青年之合作精神外，並應從事各種科學之實驗或至各種工廠中實習與參觀，冀於機械之使用中悟解合作之重要。

三、為鼓舞青年冒險犯難之精神，今後可就中外歷史名人中選擇若干足為青年楷模之人士編撰傳記，用備青年閱讀。並勗勉青年各就性格之所近選擇一人作為努力學習之目標。

四、今後應設法使社會人士注意青年營養及身體之鍛鍊。

五、軍訓教官之派任，似可列入三軍職期調任制度，就現任營長級軍官中選擇若干學識品格均優者，集中受訓後派任，俟服務兩年後再視其成績予以調升較高之軍職或其他軍中職務，俾能提高學校軍訓素質。

委員強調，第六點指示最重要，蔣介石指示「中國青年反共救國團為國防部所屬單位之一，亦為黨內重要青運機構。今後對重要工作之策劃與執行，均應先呈報中央，接受黨的領導， 冀以增進青運工作之效果。」

委員提及，連救國團自己出版的「本團重要文獻」第一輯，也開宗明義載明，「中國青年反共救國團，在社會為國防部所屬單位之一；在黨內為本黨最重要之青運機構。今後中國青年反共救國團對重要工作之策劃與執行，均應先行呈報中央，接受黨的指導，冀以增進青運工作之效果」。

委員表示，救國團重要出版品都說得那麼明白，希望國民黨能予以尊重。另外，今天國民黨洪姓發言人拿出來的黨務工作報告，往往在封面標示「機密」、「極機密」字眼，相當神秘。

據促轉條例，這些是釐清黨國威權體制的重要關鍵史料，希望國民黨能妥善保存，以利促轉會早日完成徵集工作。