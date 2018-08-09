台灣經濟成長回溫 馬英九：是蔡總統「運氣好」

2018-08-09 13:20

〔記者楊金城／台南報導〕台灣今年上半年經濟成長率贏過韓國，前總統馬英九今天「虧」總統蔡英文運氣好，剛好趕上全世界經濟回溫，他說，「這只是今年前兩季表現，總統蔡英文就非常驕傲，下半年情況還不知道，她以前批評我一天到晚喜歡講數據，現在比我更愛講，志趣一同，我就算給大家聽。」

馬英九說，去年台灣經濟成長率2.85％，行政院洋洋得意，其實去年全世界經濟成長率是3.7%，台灣只能算後段班，憑良心講，真的不太值得我們得意。

馬英九說，台灣過去二年經濟情況比較好些，是因為全世界經濟好轉，運氣不錯，剛好趕上這波回溫，他上任時卻碰上金融海嘯、歐債危機、出口萎縮，連8年都不好，但他主政這8年台灣經濟成長率總平均有2.9％，全世界平均只有2.2％，台灣是在前段班。

馬英九說，蔡總統跟他志趣一同，現在比他更愛講數據，提出說明現在台灣經濟有改善，但還是排在後段班，「蔡總統要加油，不然台灣會繼續沉淪」。

馬英九也說，兩年來他跑遍台灣各地，發現許多事情變了，人民變苦、生意變差，他對台灣有深沉歉疚，「因為國民黨在我手裡失去政權，失去政權後，人民變苦了」。但蔡總統卻大聲說「台灣經濟是廿年來最好」，我們都不知要如何回應。

馬英九說，陸客不來，每年損失至少1千億以上，其實這不必發生的，兩岸保持良好關係，對美日、歐盟和全世界都有利。3年前馬習會時，他一見面就當面告訴習：「今天這個會就是讓全世界都知道，兩岸有能力自己解決和平與戰爭的問題」。兩岸和平，美國最高興，因為若有衝突，美國很難置身事外。

「連賣菜都知道這個道理。」馬英九說，今早在新營市場掃街拜票時有個賣菜的媽媽說「兩岸關係不好，大家都受苦」。為什麼蔡政府不了解呢？政策錯誤讓兩岸關係一路往下走，實在沒必要。

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